La perte trimestrielle de MP Materials se creuse après l'arrêt des ventes aux clients chinois
information fournie par Reuters 06/11/2025 à 23:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

La perte trimestrielle se creuse pour atteindre 41,8 millions de dollars, soit 24 cents par action

*

Aucun revenu provenant de la vente de concentrés de terres rares ce trimestre

*

Plans pour produire 200 tonnes métriques de dysprosium et de terbium par an d'ici 2026

(Ajoute des détails sur les résultats tout au long de l'article)

L'entreprise de terres rares MP Materials MP.N a déclaré jeudi que sa perte au troisième trimestre s'était creusée en raison de l'arrêt des ventes aux clients chinois dans le cadre d'un accord avec le gouvernement américain , bien que les résultats aient dépassé les attentes de Wall Street.

Les actions ont légèrement baissé pour atteindre 51,86 dollars dans les échanges après les heures de bureau.

Les résultats reflètent la transition de l'entreprise d'une dépendance à l'égard des ventes à l'étranger vers une concentration sur l'exploitation minière et le traitement des terres rares aux États-Unis, ainsi que sur la fabrication d'aimants à partir de ces terres, qui sont largement utilisés dans les secteurs de l'automobile, de l'électronique et de la défense. MP possède la seule mine de terres rares des États-Unis et développe une usine d'aimants dans l'Oklahoma.

MP, dont le siège est à Las Vegas, a enregistré une perte trimestrielle de 41,8 millions de dollars, soit 24 cents par action, contre une perte de 11,2 millions de dollars, soit 16 cents par action, au cours du trimestre précédent.

Si l'on exclut les éléments exceptionnels, MP a perdu 10 cents par action. Selon cette mesure, les analystes s'attendaient à une perte de 18 cents par action, d'après les données de LSEG.

La société n'a déclaré aucun revenu provenant de la vente de concentrés de terres rares au cours du trimestre. Ces ventes ont constitué la majorité de ses revenus pendant des années, mais un accord d'investissement conclu en juillet avec le Pentagone exclut toute expédition future.

MP a enregistré 21,9 millions de dollars de ventes de produits précurseurs magnétiques au cours du trimestre, qui sont essentiellement les éléments constitutifs des aimants. MP a déclaré qu'elle s'attendait à ce que les ventes commerciales d'aimants à partir de son site d'Oklahoma commencent d'ici la fin de l'année.

Pour fabriquer des aimants, MP a dû construire une installation de traitement des terres rares lourdes. L'entreprise a déclaré qu'elle prévoyait de mettre en service cette installation à la mi-2026 en utilisant du minerai extrait de sa mine californienne et acheté à des tiers.

L'entreprise vise à produire 200 tonnes métriques par an de dysprosium et de terbium - deux terres rares lourdes clés utilisées pour fabriquer des aimants - dans cette installation.

