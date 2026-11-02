La perte trimestrielle d'Anthropic se réduit, tandis que son chiffre d'affaires bondit à l'approche d'une introduction en bourse très attendue

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des précisions à plusieurs endroits)

La perte nette d'Anthropic s'est fortement réduite au troisième trimestre grâce à une forte hausse de son chiffre d'affaires, comme l'a révélé lundi un dossier d'introduction en bourse modifié déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine.

La perte nette de cette entreprise spécialisée dans l'IA est passée de 66,3 milliards de dollars au deuxième trimestre à 23,29 milliards de dollars pour le trimestre clos le 30 septembre, tandis que son chiffre d'affaires a progressé de 11,56 milliards à 16,96 milliards de dollars.

Anthropic a déposé la semaine dernière son dossier d’introduction en bourse , ouvrant la voie à ce qui pourrait être la plus grande introduction en bourse jamais enregistrée, alors que les investisseurs scrutent de près les sommes colossales investies dans les infrastructures d’IA.

Certains investisseurs actuels et potentiels évaluent Anthropic à environ 1 500 milliards de dollars, contre environ 2 000 milliards auparavant, après que la start-up spécialisée dans l’IA a dévoilé des détails financiers lors d’un récent événement destiné aux investisseurs, a rapporté Reuters.

Le dossier initial d’Anthropic a confirmé une série d’exclusivités de Reuters qui donnaient un premier aperçu des finances et de la trajectoire de croissance de l’entreprise d’IA avant son introduction en bourse.

Le prospectus modifié offre aux investisseurs un nouvel aperçu des finances d’Anthropic, alors que la société basée à San Francisco se rapproche de son introduction en bourse très attendue, considérée comme un test crucial de l’appétit des investisseurs pour les entreprises spécialisées dans l’IA.

Anthropic a enregistré une perte d’exploitation de 567 millions de dollars au troisième trimestre, contre un résultat d’exploitation de 974 millions de dollars au deuxième trimestre.

Elle comptait environ 895,4 milliards de dollars d’engagements de dépenses liés à des contrats informatiques avec des partenaires tels qu’Amazon AMZN.O et Google d'Alphabet

GOOGL.O , ce qui la classe parmi les plus importants engagements jamais enregistrés en matière d’infrastructures d’IA.

L'action Amazon AMZN.O a bondi de 4 %, tandis que celle d'Alphabet GOOGL.O a progressé de 2,1 %.

Les projets d’introduction en bourse d’Anthropic interviennent malgré un ralentissement général du marché des introductions en bourse, la flambée des rendements obligataires et les anticipations de nouvelles hausses des taux d’intérêt ayant incité les investisseurs à la prudence.

Le secteur de l’IA est particulièrement vulnérable, car cet essor alimenté par l’endettement soulève des questions quant à la volonté des investisseurs de continuer à financer les besoins en capitaux colossaux de ce secteur dans un contexte de hausse des coûts d’emprunt.