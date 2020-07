Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La perte d'exploitation de Daimler moindre que prévu au T2 Reuters • 16/07/2020 à 22:46









FRANCFORT, 16 juillet (Reuters) - Daimler DAIGn.DE a annoncé jeudi qu'il ferait état d'une perte d'exploitation de l'ordre de 1,68 milliard d'euros au deuxième trimestre, un montant moindre que ce qu'anticipaient les analystes. La perte d'exploitation ajustée du constructeur allemand de véhocules haut de gamme devrait quant à elle s'élever à 708 millions d'euros au cours de la même période. Daimler, qui possède notamment la marque Mercedes-Benz, publiera ses résultats complets le 23 juillet. (Edward Taylor; version française Nicolas Delame)

Valeurs associées DAIMLER XETRA -0.03%