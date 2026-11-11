La perspective d'une rentabilité apaise les inquiétudes autour de CoreWeave

Le spécialiste américain du cloud dédié à l'intelligence artificielle a traversé plusieurs semaines de turbulences boursières, sur fond d'inquiétudes concernant le financement de son expansion et la rentabilité de ses activités. CoreWeave tente de rassurer les investisseurs avec des résultats supérieurs aux attentes, une amélioration rapide de ses marges et la perspective d'un bénéfice net ajusté dès le premier semestre 2028. Le titre progresse de plus de 16% en début de séance.

CoreWeave apporte des réponses aux deux principales interrogations qui pèsent sur son modèle économique : sa capacité à financer des investissements colossaux et celle à dégager, à terme, des bénéfices. Le fournisseur de capacités de calcul équipées notamment de puces Nvidia a publié un chiffre d'affaires de 3,66 MdsUSD au troisième trimestre, en hausse de 168% sur un an, contre 3,54 MdsUSD attendus par le consensus. Surtout, son résultat opérationnel ajusté a presque triplé par rapport au trimestre précédent, à 379 MUSD, portant sa marge à 10,4%, contre 5% trois mois plus tôt. Une progression obtenue avec un trimestre d'avance sur le calendrier initialement envisagé par la direction.

Une rentabilité qui se rapproche à grands pas

Cette amélioration repose notamment sur un environnement commercial particulièrement favorable. Face à une demande de capacités de calcul toujours supérieure à l'offre, CoreWeave dispose d'un pouvoir de fixation des prix croissant. Selon JPMorgan, les tarifs ont augmenté d'environ 25% en juillet, puis de 10% supplémentaires au cours du troisième trimestre. Le groupe profite également du renouvellement de ses premiers contrats, avec des hausses de prix de 30% à 50% sur certaines générations de processeurs graphiques. Une dynamique d'autant plus intéressante que ces équipements peuvent générer de nouveaux revenus sans nécessiter d'investissements supplémentaires.

Ces évolutions conduisent CoreWeave à relever sensiblement ses ambitions. Le groupe vise désormais un chiffre d'affaires annuel compris entre 13 et 13,3 MdsUSD, ainsi qu'un résultat opérationnel ajusté de 1,275 à 1,375 MdUSD, contre une fourchette précédente de 960 MUSD à 1,15 MdUSD. La marge opérationnelle ajustée devrait ainsi atteindre environ 16% au quatrième trimestre. "L'amélioration des marges opérationnelles, l'augmentation des prépaiements des clients et le relèvement des prévisions constituent des éléments positifs", souligne Needham.

L'horizon de rentabilité se précise également. Malgré une perte nette de 709 MUSD au troisième trimestre, notamment liée à 846 MUSD de charges d'intérêts, la direction prévoit désormais de dégager un bénéfice net ajusté positif dès le premier semestre 2028, puis sur l'ensemble de l'exercice. Le flux de trésorerie disponible devrait toutefois mettre davantage de temps à devenir positif. Pour Citi, "la combinaison d'une meilleure visibilité sur le financement, d'une accélération de l'amélioration des marges et d'une dynamique tarifaire soutenue renforce la crédibilité de la trajectoire de croissance et de bénéfices de CoreWeave".

Un financement moins problématique qu'anticipé

L'autre grande source d'inquiétude des investisseurs concerne les besoins de financement du groupe. CoreWeave doit mobiliser des dizaines de milliards de dollars pour construire ses infrastructures, dans un contexte de tensions sur le marché de la dette des spécialistes du cloud dédié à l'IA. Ses investissements ont atteint 14,5 MdsUSD au troisième trimestre et devraient représenter entre 37 et 39 MdsUSD sur l'ensemble de l'année. La direction a néanmoins présenté un plan destiné à limiter sa dépendance aux marchés financiers. Elle estime pouvoir honorer son carnet de commandes existant jusqu'en 2027 en levant moins de 5 MdsUSD de capitaux supplémentaires au niveau de la société mère, sans recourir à de nouvelles émissions de dette non garantie.

Cette confiance repose notamment sur les avances versées par les clients, qui devraient atteindre environ 9 MdsUSD au cours des trois prochains mois, ainsi que sur près de 5 MdsUSD de lignes de financement garanties par des actifs encore disponibles. CoreWeave prévoit également de mettre en place de nouveaux financements adossés à ses contrats, dont le prochain pourrait couvrir plus de 90% des investissements concernés, avec un rendement compris entre 7% et 7,5% pour les prêteurs. "Le plan de financement réduit la dépendance aux marchés de capitaux", estime JPMorgan, qui considère que les résultats répondent à une partie des préoccupations des investisseurs. Jefferies juge pour sa part les besoins de capitaux supplémentaires "tout à fait gérables".

Des interrogations subsistent malgré les progrès

La visibilité commerciale constitue un autre argument de poids. Le carnet de commandes de CoreWeave atteint désormais 132,5 MdsUSD, contre 104 MdsUSD à la fin du deuxième trimestre. Sa capacité électrique active dépasse 1,7 gigawatt, tandis que sa capacité contractualisée franchit 4,6 gigawatts. La direction affirme que ses capacités disponibles sont pratiquement toutes réservées jusqu'à fin 2027, alors que la demande qualifiée représenterait dix fois l'offre disponible sur cette période. Elle conserve par ailleurs une partie de ses capacités futures non commercialisées, dans l'espoir de profiter de nouvelles hausses tarifaires.

Tout n'est cependant pas réglé. Les charges d'intérêts devraient encore dépasser le résultat opérationnel ajusté au quatrième trimestre, tandis que la réussite du plan de financement dépendra de l'appétit des prêteurs pour les nouvelles opérations garanties par des actifs. Le recours éventuel à des instruments convertibles ou à des émissions d'actions fait également peser un risque de dilution sur les actionnaires. Needham pointe en outre la concurrence croissante des nouveaux acteurs du cloud et la possibilité que certains exploitants de centres de données préfèrent contracter directement avec les grands clients de l'IA plutôt qu'avec CoreWeave.

Ces réserves n'empêchent pas plusieurs analystes d'afficher leur confiance. JPMorgan maintient sa recommandation à "surpondérer" et son objectif de cours de 125 USD, tandis que Citi relève le sien à 149 USD. Jefferies abaisse en revanche son objectif de 150 à 90 USD, malgré une révision à la hausse de ses estimations de bénéfices. Un contraste qui illustre les interrogations persistantes autour de la valorisation du groupe. CoreWeave a démontré sa capacité à améliorer rapidement ses marges et à sécuriser une partie de ses financements. Il lui reste désormais à prouver que cette croissance spectaculaire peut se transformer durablement en bénéfices et en trésorerie disponible.