La pénurie de personnel du contrôle aérien aux États-Unis continue de perturber les vols

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

La fermeture du gouvernement augmente les risques pour la sécurité aérienne

*

Les retards de vols augmentent en raison de la pénurie de personnel; 7 000 vols sont retardés lundi

*

Le syndicat demande la résolution du shutdown; la FAA manque de 3 500 contrôleurs aériens

(Remaniement de l'ensemble du texte avec les commentaires de Sean Duffy à l'aéroport de LaGuardia) par Doyinsola Oladipo et David Shepardson

Le secrétaire américain aux transports, Sean Duffy, a déclaré mardi que les absences des contrôleurs aériens continuaient à entraver les vols, alors qu'ils n'ont pas reçu leur premier salaire complet et que la fermeture du gouvernement en est à son 28e jour.

Le manque de personnel pendant la fermeture du gouvernement a perturbé à plusieurs reprises l'industrie de l'aviation, avec près de 7.000 vols retardés lundi et 8.800 dimanche. À midi ET (1600 GMT), 1 800 vols étaient retardés, selon FlightAware, un site web de suivi des vols.

Sean Duffy a indiqué que 44 % des problèmes de personnel survenus dimanche étaient dus à des absences de contrôleurs aériens et 24 % survenus lundi, contre 5 % en moyenne avant la fermeture.

Sean Duffy s'est exprimé lors d'une conférence de presse à l'aéroport LaGuardia de New York, entouré de contrôleurs aériens et du président de leur syndicat. Il s'agit de la dernière d'une série d'apparitions dans les aéroports pendant le shutdown visant à inciter les démocrates à renoncer à leur opposition au projet de loi sur le financement du gouvernement proposé par les républicains.

Il a déclaré qu'il était toujours possible de voler en toute sécurité et que si les contrôleurs ne travaillaient pas dans certaines tours, l'Administration fédérale de l'aviation ralentissait les vols. "Notre priorité absolue est la sécurité", a déclaré Sean Duffy.

Sean Duffy a indiqué que le ministère n'avait pas été en mesure de trouver des fonds pour payer les contrôleurs et a exhorté les démocrates à voter en faveur de l'ouverture du gouvernement. Les démocrates affirment que les républicains refusent de négocier et sont responsables de la poursuite de la fermeture.

"Ne prenez pas notre ciel en otage", a déclaré Sean Duffy. "Il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre pour que les gens soient payés"

LES CONTRÔLEURS ONT UN DEUXIÈME EMPLOI

Des centaines de contrôleurs aériens américains ont pris un second emploi temporaire, ajoutant de la pression à un système de sécurité aérienne mis à rude épreuve, a déclaré mardi le président de l'Association nationale des contrôleurs aériens (National Air Traffic Controllers Association), Nick Daniels.

Le nombre de contrôleurs occupant un second emploi est appelé à augmenter, car ils cherchent des moyens de payer leurs factures, a déclaré Nick Daniels à la presse à l'aéroport national Reagan Washington.

"Ce sera bientôt 1 000", a déclaré Nick Daniels, exhortant le gouvernement à mettre fin à l'impasse. "Nous voulons que la fermeture prenne fin aujourd'hui... Quelle que soit la manière dont cela sera fait, c'est ce que le peuple américain mérite"

Il manque environ 3 500 contrôleurs aériens à la FAA pour atteindre les niveaux d'effectifs prévus, et nombre d'entre eux effectuent déjà des heures supplémentaires obligatoires et des semaines de six jours, même avant la fermeture.

Environ 13 000 contrôleurs aériens et 50 000 agents de l'Administration de la sécurité des transports doivent travailler sans salaire depuis que l'impasse budgétaire entre le président républicain Donald Trump et les démocrates du Congrès a déclenché la fermeture.

Sean Duffy a déclaré que les contrôleurs trouvaient des emplois de livreurs de nourriture ou de chauffeurs pour Uber afin de joindre les deux bouts.

Nick Daniels a déclaré que l'absence de salaire était une distraction dangereuse et que "chaque jour qui passe, le système devient moins sûr"

LES RETARDS AUGMENTENT LA PRESSION SUR LES LÉGISLATEURS

Southwest Airlines LUV.N avait 34% de ses vols retardés lundi, tandis qu'American Airlines AAL.O en avait 29%, selon FlightAware. Pour United Airlines UAL.O , 19 % des vols ont été retardés et 22 % pour Delta Air Lines DAL.N .

Les retards et les annulations ont frustré le public et intensifié l'examen de l'impact du shutdown, augmentant la pression sur les législateurs pour le résoudre.

En 2019, lors d'une fermeture de 35 jours, le nombre d'absences des contrôleurs aériens et des agents de la TSA a augmenté car les travailleurs n'ont pas reçu leur salaire, ce qui a allongé les temps d'attente à certains points de contrôle des aéroports. Les autorités ont été contraintes de ralentir le trafic aérien à New York et à Washington, et les perturbations des vols ont été reconnues comme ayant incité le gouvernement à mettre fin à la fermeture.