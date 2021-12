Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

La pénurie de frites au Japon touche à fin information fournie par AOF • 30/12/2021 à 17:22



(AOF) - Les Japonais vont bientôt pouvoir retrouver leurs grandes frites chez McDonald's. En effet, la semaine passée, la chaîne de fast-food américaine avait rationné les portions de frites dans l'Empire du Soleil Levant en raison de problèmes d'approvisionnement dus au Covid-19 et aux inondations en Colombie Britannique bloquant le port de Vancouver. Une semaine plus tard, et trois 747 remplis de patates en provenance des Etats-Unis, la situation devrait revenir à la normale et les portions de "French fries" retrouveront leur taille normale à partir de demain, veille du Nouvel An.