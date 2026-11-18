La Pennsylvanie confirme un huitième décès lié à la rougeole dans le cadre de l'épidémie qui touche actuellement les États-Unis

Le ministère de la Santé de Pennsylvanie a confirmé mercredi le huitième décès lié à la rougeole dans l'État cette année, le dernier décès en date lié à une épidémie de cette maladie virale hautement contagieuse.

L'agence a indiqué que la personne décédée était un habitant non vacciné du comté de Clinton dont le test de dépistage de la rougeole s'était révélé positif. Elle n'a pas immédiatement communiqué l'âge de la personne ni d'autres détails.

Cette nouvelle intervient au lendemain de la perte par les États-Unis de leur statut d’élimination de la rougeole, obtenu de haute lutte après 26 ans.

Selon le département de la santé, la Pennsylvanie a signalé 1 589 cas confirmés de rougeole dans 46 comtés en 2026.

William Moss, professeur à la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, a déclaré que le gouvernement fédéral devrait fournir aux services de santé locaux les ressources et l’expertise nécessaires pour enquêter sur les épidémies et augmenter les taux de vaccination dans les communautés vulnérables.

Dans un communiqué adressé à Reuters, le ministère américain de la Santé et des Services sociaux s’est dit « attristé d’apprendre un nouveau décès en Pennsylvanie ». Il a également indiqué que les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) avaient versé à l’État près de 4 millions de dollars au titre d’une aide d’urgence ponctuelle afin de soutenir les efforts de lutte contre l’épidémie en 2027.

Trois décès ont été signalés dans le comté de Lancaster, deux dans celui de Jefferson et un dans chacun des comtés de Clinton, Mifflin et Montour, en Pennsylvanie.

Par ailleurs, les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) ont confirmé la semaine dernière n’avoir recensé que six décès liés à la rougeole aux États-Unis cette année, selon le site web de l’agence.

Un écart entre les chiffres des décès communiqués par les États et ceux du gouvernement fédéral est apparu en début d’année après que les CDC, sous la direction du secrétaire américain à la Santé Robert F. Kennedy Jr., ont commencé à utiliser les données de mortalité du Centre national des statistiques de santé (NCHS) au lieu des chiffres fournis par les États.

“Cette divergence de données risque de semer la confusion dans l’esprit du public, de masquer la gravité de l’épidémie et, de surcroît, d’alimenter le scepticisme à l’égard du suivi et du partage des données par le gouvernement”, a déclaré Frédéric Bertley, immunologiste et directeur général du Centre pour la science et l’industrie.

Le Wisconsin a signalé deux décès , tandis que l’État de New York a enregistré, au début du mois, son premier décès lié à la rougeole , concernant un enfant.