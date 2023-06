La part de cadres ayant bénéficié d’une augmentation a atteint un niveau record en 2022 (Apec)

À " profil et poste équivalents ", un écart salarial de 7% entre les hommes et les femmes cadres demeure.

Aussi, un homme cadre continue de gagner 15% de plus qu'une femme cadre, un écart stable depuis 10 ans.

La part de cadres augmentés a nettement progressé en 2022, pour les hommes cadres (+11 points) comme pour les femmes cadres (+10 points). Les hommes sont cependant plus nombreux à avoir été augmentés (59% vs 54%).

En 2022, 74% des cadres ayant changé d'entreprise (sans passer par le chômage) et 72% des cadres ayant changé de poste au sein de leur entreprise ont été augmentés, contre seulement 55% des cadres n'ayant pas évolué en interne.

Selon les conclusions de ce baromètre, la rémunération annuelle brute médiane (fixe + variable) des cadres s'établit au 31 décembre 2022 à 52 000 euros contre 51 000 euros un an auparavant.

(AOF) - Selon le Baromètre 2023 de la rémunération des cadres de l'Apec (Association pour l'emploi des cadres), la part de cadres ayant bénéficié d’une augmentation dans l’année a atteint un niveau record en 2022. Tous les profils de cadres sont concernés. La proportion de cadres ayant bénéficié d’une augmentation a fortement progressé (57%, +11 points vs 2021, +19 points vs 2020) dépassant largement son niveau d’avant crise sanitaire (48% en 2019, 51% en 2018). L'étude s'appuie sur une enquête annuelle menée en février 2023 auprès de 13 000 cadres du secteur privé, clients de l'Apec.

