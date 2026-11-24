L'euphorie de la veille aura été de courte durée. Ce mardi, la prudence a repris le dessus sur les places financières européennes, sur fond de regain d'inquiétudes autour de l'intelligence artificielle et de tensions commerciales. Le CAC 40 s'est effrité de 0,05%, tandis que l'Euro Stoxx 50 a abandonné 1,1%. A Londres, le Footsie a cédé 0,1%, alors qu'à Francfort, le DAX a reculé de 1,3%.

La Bourse de New York a ouvert sur une note des plus prudentes, pénalisée par le repli des valeurs liées à l'intelligence artificielle après leur spectaculaire rebond de la veille, suscité par l'annonce du retour de Jensen Huang à la tête de Nvidia. Le géant américain des semi-conducteurs chute de 8,4%, au lendemain d'une envolée de 31,5 %, sa plus forte progression depuis 2003. Le Nasdaq 100, en hausse de 6,5% la veille, décroche de 2,3% peu avant 18h00 à Paris.

Passé l'effet d'annonce, les investisseurs renouent avec les interrogations qui prévalaient avant le départ de Jensen Huang. L'endettement croissant des entreprises spécialisées dans l'IA pour accroître leurs capacités de calcul suscite des inquiétudes, alors que le coût du crédit pourrait encore augmenter et que des incertitudes subsistent quant à la réglementation américaine des centres de données.

A ces préoccupations s'ajoute le spectre de nouvelles tensions commerciales. Selon le Wall Street Journal, Washington prépare de nouvelles hausses de droits de douane qui concerneraient des dizaines de pays, dont les Etats membres de l'Union européenne.

Sur le front macroéconomique, la confiance des consommateurs américains s'est améliorée bien plus qu'attendu en novembre. L'indice calculé par le Conference Board s'est établi à 103,3 points, contre 91,9 en octobre, après une première estimation de 91,7. En Allemagne, l'indice Ifo du climat des affaires a atteint 90,6 points en novembre, contre 90,5 anticipés, après 90,2 en octobre.

L'agenda macroéconomique s'étoffera demain avec, outre-Atlantique, la publication de la deuxième estimation du PIB du troisième trimestre et, surtout, de l'indice des prix PCE, baromètre privilégié de la Fed pour mesurer l'inflation.

Des valeurs en mouvement

Les titres liés à l'intelligence artificielle ont subi de plein fouet le retournement de tendance à Paris. STMicroelectronics (-10,1%), Legrand (-5,5 %) et Schneider Electric (-4,1%) figurent en queue de peloton du CAC 40, après avoir respectivement progressé de 8,9%, 4,2% et 4,1% la veille dans le sillage de Nvidia.

A contre-courant de la tendance, Sanofi, en tête du CAC 40, s'est adjugé 9,7%. Le laboratoire français mobilise 41 milliards de dollars, soit 37,6 milliards d'euros, pour mettre la main sur la biotech américaine Insmed. Cette acquisition offre au groupe de nouvelles perspectives de croissance et relègue, du moins temporairement, au second plan les inquiétudes liées à l'expiration prochaine du brevet de son médicament phare, le Dupixent. Il s'agit, selon CNBC, de la plus importante opération dans le secteur pharmaceutique depuis 2023.

Clariane a, pour sa part, bondi de 35,4%, alors que HLD Europe et Crédit Agricole Assurances, deux de ses principaux actionnaires, préparent une offre publique d'achat sur l'exploitant de maisons de retraite.

A Londres, Kingfisher a cédé 3,9%, malgré un léger relèvement de sa prévision de bénéfice annuel, dans un contexte de faiblesse persistante du marché français.

A l'inverse, le géant britannique de la restauration collective Compass Group a gagné 4,1%, après avoir confirmé son intention de transférer sa cotation principale de Londres à New York.