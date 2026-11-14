La paralysie du secteur aérien américain serait due à un routeur installé par L3 Harris

Une panne massive du système aérien américain, qui a duré près de cinq heures et perturbé plus de 20 000 vols depuis vendredi, pourrait être due à un seul routeur installé par le sous-traitant gouvernemental L3Harris, ont déclaré samedi des responsables gouvernementaux.

Cet incident est le dernier exemple en date des difficultés liées au vieillissement du système de télécommunications du contrôle aérien américain et aux problèmes rencontrés pour remplacer les systèmes tout en maintenant les anciennes communications opérationnelles.

Ces dernières années, les systèmes de télécommunications vieillissants de la FAA ont connu des défaillances suite à des coupures de fibre optique accidentelles , à la suppression accidentelle de fichiers et à une forte odeur chimique provoquée par la fusion d’un composant. Le système continuera de tomber en panne jusqu’à ce qu’il soit correctement modernisé, ont déclaré les responsables.

« Il s’agissait d’un système de la FAA qui n’était pas à la hauteur de la situation », a déclaré samedi le secrétaire aux Transports, Sean Duffy.

M. Duffy a indiqué vendredi que L3Harris effectuait une maintenance de routine visant à remplacer les anciennes lignes de télécommunication en cuivre par de la fibre optique sur au moins un site distant. Des responsables ont déclaré à Reuters qu’il y avait peut-être eu des problèmes avec des routeurs installés à la fois en Arkansas et au Texas.

« Nous nous efforçons de déterminer s’il s’agit d’une incompétence, c’est-à-dire d’une erreur de l’utilisateur ou d’une erreur d’installation de la part de L3Harris , ou si un routeur défectueux a été installé. Nous n’avons pas encore identifié la cause exacte de la panne », a déclaré M. Duffy.

L3Harris a déclaré prendre cette affaire très au sérieux et « apporter son soutien à la FAA dans son enquête visant à comprendre les circonstances qui ont conduit à l’interruption du trafic aérien national le 13 novembre ».

L3 a précisé avoir achevé plus de 70 % de la conversion prévue des communications de l’espace aérien, passant des anciens câbles en cuivre à un système à fibre optique.

La FAA consacre chaque année 1 milliard de dollars à l’entretien de son ancien système de câbles en cuivre et s’empresse de le remplacer par des systèmes de communication plus modernes basés sur la fibre optique.

« Nous avons besoin que L3Harris, ou celui qui nous a fourni ce routeur, fasse mieux », a déclaré M. Duffy, soulignant que « pratiquement toutes les institutions américaines sont passées du cuivre à la fibre optique, de l’analogique au numérique ».

Le problème a d’abord provoqué une surcharge des communications dans 17 des 22 centres de contrôle en route de la FAA à travers le pays, ce qui a contraint la FAA à décréter un arrêt des décollages à l’échelle nationale, car elle ne parvenait pas à identifier la cause première.

M. Duffy a expliqué que les nouveaux routeurs avaient commencé à inonder les autres routeurs de plus de 1 000 tentatives de connexion toutes les quatre à cinq secondes, ce qui a provoqué des problèmes de communication avec les avions et les radars des installations de la FAA.

M. Bedford a expliqué que la FAA avait dû prendre cette mesure lorsqu’elle a perdu « la capacité de ces routeurs à transmettre des données ». La FAA tente toujours de comprendre la cause profonde de ce dysfonctionnement.

La FAA a précisé que les communications n’avaient pas été interrompues, mais qu’elles avaient entraîné une instabilité des données au sein des centres. Cela n’a pas conduit à une mise hors service des centres. Les routeurs en cours de remplacement ont environ 25 ans, a indiqué M. Duffy, et devaient être remplacés dès 2006.

CE N’EST PAS LA PREMIÈRE FOIS

Les petits incidents entraînant des conséquences catastrophiques ne sont pas une nouveauté pour le réseau américain de contrôle du trafic aérien. En 2023, un arrêt des décollages à l’échelle nationale décrété par la FAA, qui a duré 90 minutes et perturbé 11 000 vols, avait été provoqué par la suppression involontaire de fichiers par un sous-traitant du gouvernement.

Cela a entraîné le premier arrêt des vols à l’échelle nationale depuis les attentats du 11 septembre 2001.

La panne de vendredi a surgi alors qu’un afflux de voyageurs entamait ses déplacements pour le week-end. Soulignant le mauvais timing de cet incident, M. Duffy a déclaré que l’agence réévaluerait le calendrier des travaux dans les installations de moindre envergure afin d’éviter de futures perturbations.

La FAA a obtenu du Congrès 12,5 milliards de dollars pour moderniser son système de contrôle aérien et de télécommunications, qui est gravement vétuste, et M. Duffy a demandé 50 milliards de dollars supplémentaires pour le contrôle aérien et les aéroports.

La FAA a annoncé la semaine dernière seulement qu’elle remplacerait d’ici fin 2028 les disquettes obsolètes utilisées pour les données météorologiques et autres informations critiques dans plus de 400 centres de contrôle aérien.

La FAA s'appuie sur un système de télécommunications qu'elle s'empresse de remplacer, ainsi que sur des ordinateurs Compaq vieux de plusieurs décennies et des pièces de rechange achetées sur eBay.

En septembre, des milliers de vols dans le nord-est, région densément peuplée, ont été retardés ou annulés en raison d’une double défaillance d’un circuit dans un centre de contrôle aérien de Philadelphie et de la coupure accidentelle d’un câble à fibre optique dans le New Jersey par une équipe de chantier.

La FAA s’efforce également depuis des années de mettre fin à une pratique vieille de plusieurs décennies et depuis longtemps critiquée, consistant pour les contrôleurs aériens à utiliser des fiches de vol papier pour suivre les avions. Mais la mise en œuvre de ce changement, qui a débuté en 2022, dans 49 grands aéroports ne s’achèvera pas avant 2028 au plus tôt.