La parade de Thanksgiving de Macy's a été reportée en raison des prévisions météorologiques annonçant une tempête, selon CBS News

La 100e édition du défilé annuel de Thanksgiving de Macy's à New York sera reportée à samedi en raison des prévisions météorologiques annonçant une tempête, ont rapporté mercredi les médias américains.

Des préoccupations liées à la sécurité, concernant à la fois la tempête et les ballons, ont pesé dans cette décision, a rapporté CBS News, citant des sources proches des responsables de la sécurité de la ville de New York.

Une annonce officielle devrait être faite sous peu, a indiqué CBS.