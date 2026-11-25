La 100e édition du défilé annuel de Thanksgiving de Macy's à New York sera reportée à samedi en raison des prévisions météorologiques annonçant une tempête, ont rapporté mercredi les médias américains.
Des préoccupations liées à la sécurité, concernant à la fois la tempête et les ballons, ont pesé dans cette décision, a rapporté CBS News, citant des sources proches des responsables de la sécurité de la ville de New York.
Une annonce officielle devrait être faite sous peu, a indiqué CBS.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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