La parade de Thanksgiving de Macy's a été reportée en raison des conditions météorologiques, pour la première fois en 100 ans

La 100e édition du défilé annuel de Thanksgiving de Macy's à New York sera reportée de deux jours, au samedi , en raison des prévisions annonçant une violente tempête accompagnée de vents violents . C'est la première fois que cet événement est reporté en raison de conditions météorologiques extrêmes.

« La sécurité de nos participants et de nos spectateurs est notre priorité absolue, et après une consultation étroite avec nos partenaires municipaux et institutionnels, nous avons pris la décision de reporter la célébration de cette année », a déclaré mercredi dans un communiqué la chaîne de grands magasins Macy's M.N , qui parraine l'événement.

Le défilé de trois heures à travers Manhattan, qui partira de la 77e rue et de Central Park West pour rejoindre le magasin phare de Macy's à Herald Square, devrait désormais débuter à 8 h 30 EST ( 13 h 30 GMT) samedi, a précisé le distributeur.

Lors d’une conférence de presse en plein air organisée la veille de Thanksgiving, le maire Zohran Mamdani a déclaré que la décision de reporter l’événement avait été prise en concertation avec Macy’s, le département de police de New York et d’autres organismes.

« Nous savons que notre ville est la plus grande ville du monde, et nous savons également que, dans notre ville, rien n’est facile, et qu’il faut prévoir toutes les éventualités », a-t-il déclaré.

M. Mamdani a expliqué que les vents violents prévus pour jeudi, une situation qui avait déjà compromis la sécurité des ballons emblématiques du défilé par le passé, avaient été un facteur déterminant dans la décision de reporter l’événement.

Le défilé avait été suspendu de 1942 à 1944 pendant la Seconde Guerre mondiale, mais il n’avait jamais été reporté auparavant en raison des conditions météorologiques .

Ce défilé annuel, retransmis à la télévision dans tout le pays, fait désormais partie intégrante des traditions de la fête américaine de Thanksgiving. C’est un véritable spectacle où se côtoient d’énormes personnages de dessins animés gonflables , des fanfares, des clowns, des pom-pom girls et des groupes de musique populaires se produisant en direct. Des milliers de personnes se pressent dans les rues de Manhattan pour y assister.

Le Service météorologique national a émis une alerte aux vents violents et une alerte aux inondations côtières pour la ville de New York, valables de jeudi à vendredi.

La ville devait faire face jeudi à des rafales de vent de 50 à 60 miles par heure ( 80 à 96 km/h ), avec des vents soutenus de 30 à 38 mph , a indiqué le bureau de gestion des urgences de la ville.

Les prévisionnistes ont indiqué cette semaine que les tempêtes apportant de fortes pluies et des vents violents le long de la côte est des États-Unis risquaient de retarder les vols pendant l’une des semaines les plus chargées de l’année en termes de déplacements.

Les intempéries ont déjà perturbé le défilé par le passé, notamment lors de l’édition de 1997, lorsque de fortes rafales de vent avaient projeté un ballon représentant le Chat au chapeau contre un lampadaire, faisant basculer une partie du lampadaire sur la foule de spectateurs en contrebas. Deux personnes avaient alors été hospitalisées pour des blessures à la tête.

Deux autres grands ballons, représentant respectivement la Panthère rose et Barney le dinosaure, avaient également été gravement endommagés par ces intempéries.

En réaction, Rudy Giuliani, alors maire, avait mis en place un groupe de travail chargé d’examiner la situation, ce qui avait conduit à l’instauration de nouvelles restrictions de taille pour les ballons du défilé et au retrait des lampadaires le long du parcours.

Tous les ballons représentant des personnages de dessins animés qui avaient été acheminés à Manhattan et gonflés à l’avance mercredi pour l’événement de cette année doivent désormais être dégonflés, renvoyés à leur site du New Jersey et remis « en état pour le défilé », un processus qui prend normalement une semaine, a déclaré Will Coss, directeur des studios Macy’s.

Les responsables municipaux tiennent également compte des aspects sécuritaires: un renforcement de la présence de la police de New York (NYPD) est prévu le long du parcours du défilé, bien qu’il n’y ait aucune « menace spécifique ou crédible connue » pesant sur celui-ci, a déclaré la commissaire de police de la ville, Jessica Tisch.