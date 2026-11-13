La panne mondiale de Microsoft perturbe entreprises et services

La panne mondiale de la messagerie Outlook de Microsoft ne serait pas liée à une action malveillante, a fait savoir vendredi le géant du logiciel. ( AFP / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS )

Services de santé perturbés, publications de résultats d'entreprises retardées, école plus difficilement joignable : la panne mondiale affectant plusieurs logiciels de Microsoft, dont Outlook, a d'importantes répercussions sur la vie quotidienne de leurs utilisateurs vendredi, sans délai annoncé pour un retour à la normale.

Ces dysfonctionnements, qui ont débuté jeudi en raison d'une "charge élevée" sur les infrastructures du groupe, touchent son service de messagerie, ainsi que sa plateforme de communication Teams et son assistant d'intelligence artificielle (IA) Copilot, selon le géant américain.

Ce dernier a toutefois signalé à la mi-journée que "le trafic est progressivement rétabli" et dit voir "des améliorations". "Des utilisateurs peuvent continuer à rencontrer des problèmes de façon intermittente", a ajouté Microsoft, sans donner de délai en vue d'un retour à la normale.

"À ce stade, nous n'avons connaissance d'aucune activité malveillante à l'origine de cet incident", a assuré l'entreprise, promettant de faire toute la lumière sur les causes de ce problème majeur une fois celui-ci résolu.

En juillet 2024, une autre panne informatique, liée à la mise à jour d'un logiciel du groupe de cybersécurité CrowdStrike sur Windows, avait déjà paralysé des aéroports, des hôpitaux et de nombreuses autres organisations, provoquant une gigantesque pagaille à travers le monde.

Cette nouvelle perturbation s'est propagée à l'échelle mondiale en l'espace d'une heure, mettant hors service des produits du groupe dans des dizaines de pays et territoires, a rapporté le site de suivi des pannes Downdetector.

Une carte publiée par ce site montre que la panne touche des utilisateurs à travers les Amériques, ainsi que dans certaines régions d'Europe, d'Asie, d'Océanie et d'Afrique.

Parmi les pays affectés figurent la Nouvelle-Zélande, qui a diffusé un avis indiquant que sa "capacité à recevoir des courriels a(vait) été affectée par la panne mondiale de Microsoft. Cela impacte également toutes les ambassades, consulats et représentations de la Nouvelle-Zélande dans le monde", selon cet avis.

Le ministre de l'Économie du Japon, Ryosei Akazawa, a lui anticipé que cette panne aurait "un impact significatif" en raison du nombre élevé de personnes utilisant les logiciels de Microsoft concernés, dans un entretien au journal Asahi Shimbun.

"Impact grave"

Plusieurs entités locales du NHS (le service public de santé britannique) ont, de leur côté, publié des messages sur X faisant état de difficultés avec les outils de Microsoft.

Rachel Harrison, secrétaire nationale chargée des services publics au sein du syndicat britannique GMB, a confié à l'AFP que la panne avait "de graves répercussions" sur les services d'ambulances et les établissements du NHS.

"Les personnels des services téléphoniques 111 (conseil et orientation médicale, NDLR) et 999 (appels d'urgence, NDLR) ne peuvent pas transmettre les informations concernant les patients comme ils le font habituellement, ce qui entraîne une accumulation considérable de travail en attente et risque de provoquer le chaos"", a-t-elle poursuivi.

Les interventions d'urgence, notamment celles liées à des situations où le pronostic vital est engagé, semblent toutefois "épargnées", a-t-elle précisé.

A Paris, une école a, elle, demandé aux parents de privilégier les appels téléphoniques en cas de besoin.

"Nous regrettons que les pannes survenues aujourd'hui aient causé des désagréments à nos clients et nous travaillons pour régler ce problème", s'est excusé sur le réseau social X Charles Lamanna, un des vice-présidents exécutifs du groupe américain.

"Grande urgence"

Le bon fonctionnement des entreprises était aussi entravé par ces perturbations.

En Inde, des compagnies aériennes ont par exemple averti que les demandes de leurs clients pourraient ne pas leur parvenir.

Le constructeur américain de véhicules électriques Workhorse Group a reporté la publication de ses résultats du troisième trimestre et l'entreprise suisse Richemont, propriétaire du joaillier Cartier, a décalé la publication de ses résultats d'une quarantaine de minutes.

L'opérateur boursier Euronext a, lui, invité les entreprises cotées sur ses marchés à le contacter si besoin par téléphone plutôt que par courriel, tout en assurant que ses opérations ses déroulaient sans problème.

Microsoft avait initialement indiqué enquêter sur des signalements "dans les Amériques", avant d'affirmer par la suite que les problèmes de connexion semblait toucher les utilisateurs "quelle que soit leur région", en lien avec Microsoft 365.

Ce service d'abonnement de l'entreprise,qui repose sur le cloud, comprend des applications populaires telles que Outlook et Teams, des outils utilisés au quotidien pour des échanges de courriels ou des réunions à distance.

"Nous continuons de traiter la situation avec la plus grande urgence" jusqu'à la résolution complète, a indiqué l'entreprise.