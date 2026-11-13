La panne de Microsoft se prolonge pendant les heures de travail en Asie-Pacifique malgré un « rétablissement partiel »

Une perturbation des services Microsoft tels qu’Outlook, Teams et Copilot s’est prolongée vendredi pendant les heures de bureau de la région Asie-Pacifique après avoir touché des milliers d’utilisateurs américains, alors que le géant technologique peinait à résoudre les problèmes de serveurs qu’il tenait pour responsables de la panne.

La panne a touché des administrations publiques en Australie, au Japon et aux États-Unis, ainsi que des entreprises telles qu’OpenAI et Anthropic. Il s’agit de la deuxième interruption des services Microsoft 365 cette année, ce qui fait craindre que ces défaillances répétées n’amènent les entreprises clientes à remettre en question la fiabilité de Microsoft.

Dans sa dernière mise à jour, Microsoft MSFT.O a indiqué avoir procédé à des ajustements sur les serveurs concernés, mais ceux-ci n’ont pas permis un rétablissement durable. L’entreprise a précisé avoir observé un rétablissement partiel dans les régions où ces ajustements ont été effectués.

« Nous examinons les mesures supplémentaires que nous pouvons prendre pour améliorer la stabilité globale de l’infrastructure », a déclaré l’entreprise sur X.

Downdetector, qui recense les pannes en compilant les rapports d’état provenant de diverses sources, a enregistré plus de 18.000 signalements de problèmes avec Outlook aux États-Unis à 23 h 30 (heure de l’Est) (04 h 30 GMT). Le site a également signalé des pannes affectant plusieurs services Microsoft dans la région Asie-Pacifique, notamment en Inde, en Australie et au Japon, tôt vendredi matin, heure locale.

À son apogée, Downdetector a enregistré plus de 130.000 signalements de problèmes liés à Outlook aux États-Unis vers 13 h (heure de l’Est) jeudi. La panne a duré environ 12 heures.

Dans un avis sur l’état du service, Microsoft a indiqué que les fonctionnalités des services Microsoft 365 dépendant d’Exchange Online et de la messagerie électronique avaient été affectées, tandis que les éléments ne reposant pas sur Exchange Online restaient opérationnels. Exchange Online est la plateforme de messagerie cloud de l’entreprise qui prend en charge la messagerie électronique, le calendrier, les contacts et les tâches.

La société a ajouté qu’elle n’avait « pas connaissance » d’une quelconque activité malveillante à l’origine de cette panne.

IMPACT SUR LES SYSTÈMES DE MESSAGERIE ÉLECTRONIQUE

Tony Burke, ministre australien de l’Intérieur et de la Cybersécurité, a déclaré que Microsoft estimait ne pas être confronté à une cyberattaque.

« Ils pensent qu’il s’agit d’une situation similaire à celle que nous avons connue avec CrowdStrike, où une mise à jour a mal tourné », a déclaré M. Burke lors d’une conférence de presse.

« L’impact auquel ils sont confrontés… touche principalement les systèmes de messagerie », a ajouté le ministre.

L’agence de renseignement australienne et la police fédérale figuraient parmi les organisations touchées par la panne vendredi.

Le dysfonctionnement de CrowdStrike en 2024 a constitué l’une des plus importantes perturbations d’Internet, paralysant les systèmes technologiques des hôpitaux, des banques et des aéroports, et mettant en évidence la vulnérabilité des technologies interconnectées à l’échelle mondiale.

La Chambre des représentants des États-Unis a déclaré que la panne avait affecté ses utilisateurs et que ses ingénieurs travaillaient en collaboration avec Microsoft.

Le secrétaire général adjoint du Cabinet japonais, Masanao Ozaki, a déclaré aux journalistes que la panne affectait l’infrastructure des systèmes d’information du gouvernement.

LES ENTREPRISES EN RESSENTENT LES CONSÉQUENCES

Les entreprises américaines spécialisées dans l’IA, OpenAI et Anthropic, ont indiqué avoir rencontré des problèmes avec les connecteurs Microsoft, tandis que les compagnies aériennes indiennes IndiGo INGL.NS et Akasa Air ont déclaré que leurs services d’assistance par e-mail avaient été affectés .

La panne a également perturbé la gestion des fonds au sein de sociétés de courtage, d’assureurs vie et de sociétés de gestion de fonds taïwanaises. L’une de ces sociétés est même allée jusqu’à annuler une opération de rachat d’obligations qu’elle avait déjà programmée, a déclaré à Reuters une source proche du dossier, qui a souhaité garder l’anonymat.

Josh Gilbert, analyste de marché chez eToro, a déclaré que les investisseurs ne tiendraient probablement pas compte de cette panne, mais que des perturbations répétées pourraient nuire à Microsoft à long terme.

« Je pense que les investisseurs prendront cela avec philosophie pour l’instant, car très peu de ces clients peuvent réellement se détourner de l’écosystème Microsoft du jour au lendemain », a déclaré M. Gilbert.

« Le plus inquiétant, c’est que ce n’est pas la première panne de 365 cette année, et si la fiabilité commence à apparaître comme un problème récurrent, cela donnera à tous les services informatiques une raison d’y réfléchir à deux fois avant de confier une part encore plus importante de leur activité à un seul fournisseur. Le marché voudra voir Microsoft prouver qu’il est capable d’assurer la continuité de service avant de demander à ses clients de dépenser davantage pour Copilot. »

Microsoft a connu une panne de ses services 365 en janvier de cette année, ainsi qu’en octobre de l’année dernière.

Le mois dernier , Microsoft a signalé une panne de sa plateforme cloud Azure qui a affecté sa suite de logiciels de productivité, ainsi qu’un large éventail de secteurs d’activité à travers le monde.

Le constructeur de camions électriques Workhorse Group WKHS.O , qui devait publier ses résultats du troisième trimestre le 12 novembre, a reporté cette annonce au 16 novembre, invoquant des perturbations de ses activités causées par la panne mondiale de Microsoft.