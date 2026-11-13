La panne de Microsoft se prolonge depuis des heures, perturbant le fonctionnement d'Outlook et de Teams pour les entreprises et les administrations publiques

Les services Microsoft MSFT.O , tels qu’Outlook et Teams, ont été perturbés pendant environ 10 heures jeudi, alors que le géant technologique peinait à résoudre des problèmes sur certains serveurs, affectant ainsi les entreprises et les administrations publiques du monde entier qui utilisent ces plateformes très populaires.

Dans sa dernière mise à jour, Microsoft a indiqué que les efforts visant à améliorer la disponibilité du service ne progressaient pas comme prévu.

« Nous identifions d’autres pistes de travail pouvant être mises en œuvre pour augmenter la capacité face à des déséquilibres persistants dans la gestion du trafic », a-t-il déclaré.

Downdetector, qui recense les pannes en compilant les rapports d’état provenant de diverses sources, a enregistré plus de 25 000 signalements de problèmes avec Outlook aux États-Unis à 21 h 30 (heure de l’Est) (02 h 30 GMT). Le site a également signalé des pannes affectant plusieurs services Microsoft dans la région Asie-Pacifique, notamment en Inde, en Australie et au Japon, tôt vendredi matin, heure locale.

À son apogée, Downdetector a enregistré plus de 130 000 signalements de problèmes liés à Outlook aux États-Unis vers 13 h (heure de l'Est) jeudi.

Dans un avis sur l’état du service, Microsoft a indiqué que les fonctionnalités des services Microsoft 365 dépendant d’Exchange Online et de la messagerie électronique étaient affectées, tandis que les éléments ne reposant pas sur Exchange Online restaient opérationnels. Exchange Online est la plateforme de messagerie cloud de l’entreprise qui prend en charge les e-mails, le calendrier, les contacts et les tâches.

IMPACT SUR LES SYSTÈMES DE MESSAGERIE ÉLECTRONIQUE

Tony Burke, ministre australien de l’Intérieur et de la Cybersécurité, a déclaré que Microsoft estimait ne pas être confronté à une cyberattaque.

« Ils estiment qu’il s’agit d’une situation similaire à celle que nous avons connue avec CrowdStrike, où une mise à jour a mal tourné », a déclaré Burke lors d’une conférence de presse.

« L’impact auquel ils sont confrontés… touche principalement les systèmes de messagerie », a ajouté le ministre.

L’agence de renseignement australienne et la police fédérale figuraient parmi les organisations touchées par la panne vendredi.

Le dysfonctionnement de CrowdStrike en 2024 a constitué l’une des plus importantes perturbations d’Internet, paralysant les systèmes technologiques des hôpitaux, des banques et des aéroports, et mettant en évidence la vulnérabilité des technologies interconnectées à l’échelle mondiale.

La Chambre des représentants des États-Unis a déclaré que la panne avait affecté ses utilisateurs et que ses ingénieurs travaillaient en collaboration avec Microsoft.

Plus tôt dans la journée, l’entreprise avait signalé que plusieurs serveurs étaient inopinément indisponibles et précisé que ce problème n’ était pas dû à une augmentation du trafic.

Microsoft avait ensuite indiqué que les serveurs remis en service restaient stables pour l’instant et qu’elle réacheminait le trafic vers des itinéraires alternatifs dans la mesure du possible, tout en rationalisant le processus visant à remettre en ligne les serveurs restants touchés par la panne.

« À mesure que la capacité est rétablie, les utilisateurs pourraient constater un rétablissement progressif à mesure que leurs clients se reconnectent », avait déclaré Microsoft dans un communiqué précédent.

À 18 h (heure de l’Est) (23 h 00 GMT), Microsoft avait indiqué avoir observé une reprise limitée à mesure que les utilisateurs se reconnectaient progressivement.

LES ENTREPRISES EN RESSENTENT LES CONSÉQUENCES

OpenAI a déclaré enquêter sur un problème lié aux connecteurs Microsoft, dans le cadre duquel les nouvelles connexions peuvent être interrompues et les outils ne fonctionnent pas comme prévu.

Anthropic a indiqué avoir identifié un problème chez un fournisseur en amont affectant son connecteur Microsoft 365.

Microsoft a signalé le mois dernier une panne de sa plateforme cloud Azure qui a affecté la suite de logiciels de productivité du géant technologique, ainsi qu’un large éventail de secteurs d’activité à travers le monde.

Le constructeur de camions électriques Workhorse Group WKHS.O , qui devait publier ses résultats du troisième trimestre le 12 novembre, a reporté cette annonce au 16 novembre, invoquant des perturbations de ses activités causées par la panne mondiale de Microsoft.