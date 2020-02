La panique gagne le secteur de l'énergie

Le marché anticipe un fort ralentissement de la demande en énergie;

En une semaine, le segment dédié aux valeurs de l'énergie sur TrackInsight a chuté de plus de 10%, repoussant ainsi la performance cumulée depuis le début de l'année en deçà des -20%. Le développement mondial du coronavirus alimente les craintes concernant les répercussions économiques qu'il pourrait entraîner, comme un sérieux ralentissement ou même une récession aux États-Unis et ailleurs. Le marché anticipe un fort ralentissement de la demande en énergie, principale raison de la chute des prix du pétrole et du secteur dans son ensemble. Depuis le début de l'année, les investisseurs ont retiré prés de $250 millions des 24 ETFs de ce segment, qui représente désormais $ 2,9 milliards d'actifs sous gestion.

