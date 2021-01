La pandémie pèse sur le real brésilien

(AOF) - Après un bon début de semaine, le real brésilien a marqué le pas lors des trois dernières séances. Vendredi, la devise brésilienne accusait finalement un repli de 0,2% à 0,1826 dollar, portant à plus de 5% sa baisse depuis le début de l'année. Le real est pénalisé par la persistante de la pandémie alors que la campagne de vaccination a débuté tardivement. Dans ce cadre, certains économistes s'interrogent sur la probabilité d'un relèvement prochain des taux, comme évoqué récemment par la banque centrale.

