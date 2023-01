La paire euro-franc suisse à parité

(AOF) - L'euro gagne 0,98% à 1,0005 francs suisses en fin d'après-midi. La parité n'avait plus été observée depuis début juillet 2022. " La Banque centrale sera probablement obligée de mettre en œuvre une politique monétaire plus restrictive que la Banque nationale suisse en raison de problèmes d'inflation beaucoup plus prononcés ", expliquait récemment Commerzbank. Le cambiste anticipait donc une hausse modérée de la devise européenne vis-à-vis de la monnaie suisse.