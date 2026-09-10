La NSE indienne vise une valorisation de 46 milliards de dollars dans le cadre d'une introduction en bourse revue à la baisse, dont le lancement est prévu la semaine prochaine

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* La NSE fixe la fourchette de prix de l'introduction en bourse entre 1 700 et 1 785 roupies

* Cette introduction en bourse de 2,36 milliards de dollars figurera parmi les plus importantes jamais réalisées en Inde

* La vente des actions, d'une durée de trois jours, débutera le 17 septembre

* L'action devrait être cotée vers le 24 septembre

* Le montant de l’introduction en bourse a été réduit de plus de 15 %, les investisseurs existants souhaitant vendre moins d’actions

(Rédaction entièrement remaniée avec la fourchette de prix, la valorisation et le contexte; modification de la date)

La Bourse nationale indienne (National Stock Exchange of India) NSEI.NS a fixé une fourchette de prix comprise entre 1 700 et 1 785 roupies (17,81-18,70 $) par action pour son introduction en bourse tant attendue, qui débutera la semaine prochaine et pourrait figurer parmi les plus importantes jamais réalisées en Inde.

La NSE pourrait être valorisée à hauteur de 4 420 milliards de roupies (46,31 milliards de dollars) dans le haut de la fourchette de prix, selon un document public publié vendredi matin, ce qui en ferait l’une des entreprises les plus valorisées du pays et la placerait à la hauteur du Nasdaq

NDAQ.O et du London Stock Exchange Group LSEG.L .

Jeudi, la plus grande bourse indienne avait réduit le volume de son introduction en bourse de plus de 15 %, certains investisseurs de premier plan ayant revu à la baisse le nombre d’actions qu’ils comptaient vendre, ce qui, selon une source citée par Reuters, s’expliquait principalement par une fourchette de prix inférieure aux prévisions.

Cette introduction en bourse de 2,36 milliards de dollars devrait se classer derrière celle, prévue prochainement, de Reliance Jio, la société du milliardaire Mukesh Ambani, qui devrait lever 3,8 milliards de dollars, et derrière celle de Hyundai Motor India HYUN.NS , qui devrait lever 3,3 milliards de dollars en 2024.

Cette introduction en bourse intervient après des années de retards et à un moment où le marché indien des introductions en bourse reprend de la vigueur après un début d’année morose.

La souscription à l’offre de vente d’actions de la NSE s’ouvrira le 17 septembre et se clôturera le 21 septembre, les enchères des investisseurs pilier étant prévues le 16 septembre. L’action devrait être cotée vers le 24 septembre.

La NSE, première bourse du pays en termes de volumes de transactions, domine le marché des produits dérivés et a bénéficié de l’essor du trading de détail dans le pays le plus peuplé du monde.

UN PRIX INFÉRIEUR AUX PRÉVISIONS

La NSE ne vend pas de nouvelles actions dans le cadre de cette introduction en bourse et ne percevra donc aucun produit. Les investisseurs existants, notamment la State Bank of India

SBI.NS et le Canada Pension Plan Investment Board, cèdent au total 126,4 millions d’actions, contre les 148,91 millions initialement prévus.

La SBI est celle qui vend le plus d’actions, avec environ 16 millions, tandis que sa filiale SBI Capital Markets a été ajoutée à la liste des actionnaires vendeurs. MS Strategic (Mauritius) – un fonds de Morgan Stanley – vend 31 % d’actions en moins, soit 11 millions.

La principale raison de cette réduction des ventes d’actions réside dans une fourchette de prix inférieure aux attentes, les actionnaires estimant qu’ils obtiendront une meilleure valorisation sur le marché secondaire après la cotation, a déclaré jeudi une source à Reuters avant l’annonce officielle du prix.

Sur un marché informel où se négocient les actions non cotées de NSE, le cours a oscillé entre 2 000 et 2 100 roupies, selon des transactions récentes.

Le durcissement des règles de marché a pesé sur le prix probable de l’émission, ont indiqué trois sources.

L’Autorité indienne des marchés financiers (SEBI) a annoncé l’année dernière un durcissement des restrictions concernant la participation des particuliers au marché des options. Le resserrement des conditions de financement bancaire, la hausse des taxes sur les opérations sur produits dérivés et la mise en place récente en Inde d’une séance d’enchères de clôture ont également pesé sur les volumes de transactions.

Au cours du trimestre clos le 30 juin, le bénéfice net de la NSE a progressé de 6,7 % pour atteindre 31,2 milliards de roupies, tandis que le chiffre d’affaires d’exploitation a augmenté de 13 % pour s’établir à 45,6 milliards de roupies.

(1 dollar = 95,4400 roupies indiennes)