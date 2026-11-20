** Les actions de la Bourse nationale indienne ( NSEI.BO ) ont progressé d'environ 2,9% pour atteindre 2.251 roupies chacune, un niveau record, portant leur hausse hebdomadaire à 12,5%, la meilleure performance depuis son introduction en bourse en septembre
** La capitalisation boursière de la NSE s'élève à 5.540 milliards de roupies (soit 59,61 milliards de dollars), dépassant ainsi les 57,7 milliards de dollars du Nasdaq et la valeur boursière de 59,4 milliards de dollars de la HKEX
** Depuis son introduction en bourse, le NSEI a progressé de 26,1% par rapport à son prix d’émission de 1.785 roupies
** La capitalisation boursière de NSEI figure désormais parmi les cinq premières des opérateurs boursiers cotés au niveau mondial, derrière CME Group CME.O , Intercontinental Exchange ICE , Deutsche Börse DB1Gn.DE et la Bourse de Londres LSEG.L
** La recommandation moyenne des 13 analystes qui suivent NSEI.BO est “acheter”; l’objectif de cours médian est de 2.147,5 roupies, selon les données compilées par LSEG
(1 $ = 92,9300 roupies indiennes)(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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