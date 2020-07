Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Nouvelle-Zélande suspend son traité d'extradition avec Hong Kong Reuters • 28/07/2020 à 01:43









WELLINGTON, 28 juillet (Reuters) - Le ministre néo-zélandais des Affaires étrangères, Winston Peters, a annoncé mardi la suspension du traité d'extradition mis en place avec Hong Kong du fait de l'imposition par la Chine d'une nouvelle loi de sécurité nationale dans la région administrative spéciale. Le chef de la diplomatie néo-zélandaise a aussi indiqué que Hong Kong serait traitée de la même manière que la Chine pour les exportations de technologies militaires et à double usage. Par ailleurs, le gouvernement a publié une note avisant les ressortissants néo-zélandais des risques liés à la nouvelle loi de sécurité nationale à Hong Kong, qui permet notamment l'extradition de suspects vers la Chine continentale. (Praveen Menon; version française Jean Terzian)

