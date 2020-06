Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Nouvelle-Zélande confrontée à trois nouveaux cas de coronavirus Reuters • 18/06/2020 à 12:09









WELLINGTON, 18 juin (Reuters) - La Nouvelle-Zélande a fait état jeudi d'un troisième nouveau cas de coronavirus en une semaine, semant le doute sur la gestion de la crise sanitaire par le pays qui a été le premier au monde à déclarer l'épidémie comme étant terminée. Il s'agit d'un homme d'une soixantaine d'années, actuellement en quarantaine, qui a pris l'avion depuis le Pakistan et est arrivé à Melbourne le 11 juin. Ce cas s'ajoute à celui de deux femmes arrivées de Grande-Bretagne qui ont été testées positives après avoir reçu l'autorisation de quitter la quarantaine de manière anticipée pour des raisons humanitaires. Le gouvernement a été contraint d'expliquer pourquoi elles avaient été libérées sans avoir subi de tests adéquats et de se justifier sur la gestion des centres de quarantaine. Si la Nouvelle-Zélance a levé ses mesures de confinement, ses frontières restent fermées et seuls les citoyens néo-zélandais peuvent entrer dans le pays à condition de se soumettre à une quarantaine. Certaines dérogations à cette quarantaine ont toutefois été faites pour des raisons commerciales et humanitaires. A la suite du cas des deux femmes, le gouvernement a décidé de suspendre ces exemptions et la Première ministre Jacinda Ardern a fait appel à l'armée pour superviser les centres de quarantaine et les contrôles aux frontières. (Praveen Menon; version française Laura Marchioro, édité par Blandine Hénault)

