La Nouvelle-Zélande approuve l'euthanasie

30 octobre (Reuters) - La Nouvelle-Zélande a provisoirement voté pour la légalisation de l'euthanasie mais devrait rejeter les modifications législatives qui autoriseraient la consommation de marijuana à des fins récréatives, a annoncé vendredi la Commission électorale du pays. Les Néo-zélandais ont pris part à deux référendums ce mois-ci en plus de participer aux élections législatives qui ont vu la réélection de la travailliste Jacinda Ardern. Les résultats définitifs seront publiés le 6 novembre, mais avec plus de 65,2% des votants en faveur de la loi pour l'euthanasie, la Nouvelle-Zélande deviendra le septième pays à autoriser le suicide assisté. La loi - qui permet aux patients en phase terminale ayant moins de six mois à vivre de demander une aide au suicide - entrera en vigueur en novembre 2021. Les personnes demandant l'euthanasie devront avoir 18 ans et devront obtenir l'approbation de deux médecins. (Colin Packham; version française Camille Raynaud)

