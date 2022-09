La nouvelle SCPI Remake Live capitalise déjà 82 millions d'euros

(AOF) - Six mois après son lancement, Remake Live, première SCPI sans commission de souscription référencée en assurance-vie, atteint une taille de 82 millions d'euros (à fin août 2022). Elle vise un objectif de plus de 100 millions d'euros au 31 décembre 2022, signant l'un des meilleurs démarrages du secteur. Remake Live capture les tendances démographiques et économiques des grandes métropoles, en France et en Europe, en privilégiant les territoires susceptibles de se densifier.

Cette approche foncière offre au gérant une réelle liberté sur la typologie des immeubles cibles, et donc une meilleure diversification des risques. Ainsi Remake Live est une SCPI opportuniste, dans tous les secteurs de l'immobilier d'entreprise.

Sa stratégie d'investissement représente aussi l'opportunité d'améliorer le parc existant et d'inscrire naturellement Remake Live dans une démarche " Best in Progress " conforme à ses engagements ESG, démontrée par l'obtention du label ISR seulement trois mois après son lancement.

Remake Live a rapidement déployé l'épargne collectée puisqu'elle dispose de plus de 100 millions d'euros d'engagements, sur 17 immeubles, dont 12 ont déjà été acquis. En effet, 7 acquisitions supplémentaires ont été réalisées durant l'été en France et en Espagne.