La nouvelle offre de Capgemini sur Altran est définitive - Hermelin

PARIS, 14 janvier (Reuters) - Capgemini CAPP.PA , qui vient de relever son offre sur Altran ALTT.PA , n'a jamais été ouvert à des négociations avec le fonds activiste Elliott et n'a pas l'intention d'améliorer encore les conditions de son OPA, a déclaré mardi le PDG du groupe français de conseil et de services informatiques, Paul Hermelin. Si l'offre sur Altran échoue, Capgemini recherchera des partenariats avec d'autres groupes, a-t-il ajouté lors d'une conférence téléphonique au cours de laquelle il s'est employé à balayer les rumeurs de marché estimant que Capgemini est prêt à relever encore son offre. "Je cherche à tordre le cou à toutes les rumeurs qui disent 'il faut attendre, il y aura quelque chose de mieux demain'. Ce n'est pas le cas. Nous avons fermé toutes les hypothèses d'un 'mieux demain'", a-t-il prévenu. Capgemini a relevé mardi son offre sur Altran, la faisant passer de 14 à 14,50 euros par action, un prix "ferme et définitif", précise le groupe dans un communiqué. Les actionnaires d'Altran ont jusqu'au 22 janvier inclus pour apporter leurs actions à cette offre. Le groupe français espère prendre le contrôle d'Altran pour donner naissance à un acteur mondial de la transformation numérique des entreprises industrielles, fort d'un chiffre d'affaires de 17 milliards d'euros et d'un effectif de plus de 250.000 personnes. "Nous sommes convaincus que ce rapprochement, contribuant à la création d'un leader mondial de la transformation digitale des entreprises industrielles et de technologie, est bénéfique pour l'ensemble des parties prenantes", commente Paul Hermelin dans le communiqué https://amers1.apps.cp.extranet.thomsonreuters.biz/Apps/news-monitor#savedinstance=true de Capgemini. Mais le fonds américain Elliott juge les termes de l'OPA insuffisants. Elliott n'a pas rendu public un objectif de prix mais une source proche du dossier déclarait mi-décembre que le fonds pourrait céder ses titres Altran si Capgemini montait à 18 euros par action. Capgemini considérera que son offre est caduque si, à la date de clôture, il ne détient pas un nombre d'actions représentant une fraction du capital ou des droits de vote d'Altran supérieur à 50%. (Mathieu Rosemain version française Jean-Philippe Lefief et Henri-Pierre André)