La nouvelle équipe d'IA de Meta a livré ses premiers modèles clés en interne ce mois-ci, selon le directeur technique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout des commentaires et du contexte du directeur technique) par Jeffrey Dastin

Le nouveau laboratoire d'intelligence artificielle de Meta Platforms META.O a livré ses premiers modèles d'IA de haut niveau en interne ce mois-ci, a déclaré mercredi le directeur de la technologie de l'entreprise.

Lors d'une conférence de presse en marge de la réunion annuelle du Forum économique mondial à Davos, le directeur technique Andrew Bosworth a déclaré que les modèles construits par l'équipe Meta Superintelligence Labs, formée l'année dernière, étaient très prometteurs.

"Ils en sont pratiquement à six mois de travail, pas encore tout à fait", a déclaré M. Bosworth, ajoutant que les modèles d'intelligence artificielle de l'équipe étaient "très bons".

Les médias ont rapporté en décembre que Meta travaillait sur un modèle d'IA textuelle portant le nom de code Avocado, dont le lancement est prévu pour le premier trimestre , ainsi que sur un modèle axé sur l'image et la vidéo portant le nom de code Mango . M. Bosworth, connu sous le nom de "Boz", n'a pas précisé quels modèles étaient livrés en interne.

Les efforts de Meta sont suivis de près après les mesures importantes prises par le directeur général Mark Zuckerberg pour remanier la direction de l'IA, créer un nouveau laboratoire et débaucher des talents avec des offres mirobolantes, dans l'espoir que l'entreprise puisse s'imposer dans le domaine hautement concurrentiel de la technologie.