La nouvelle équipe d'IA de Meta a livré ses premiers modèles clés en interne ce mois-ci, selon le directeur technique

L'équipe de Meta Superintelligence Labs a été créée l'année dernière

Le directeur technique déclare que les nouveaux modèles sont "très bons"

L'entreprise a été critiquée pour les performances du modèle Llama 4

Le nouveau laboratoire d'intelligence artificielle de Meta Platforms META.O a livré ses premiers modèles d'IA de haut niveau en interne ce mois-ci, a déclaré mercredi le directeur de la technologie de la société.

Lors d'une conférence de presse en marge de la réunion annuelle du Forum économique mondial à Davos, le directeur technique Andrew Bosworth a déclaré que les modèles construits par l'équipe Meta Superintelligence Labs, formée l'année dernière, étaient très prometteurs.

"Ils en sont pratiquement à six mois de travail, pas encore tout à fait", a déclaré M. Bosworth, ajoutant que les modèles d'intelligence artificielle de l'équipe étaient "très bons".

Les médias ont rapporté en décembre que Meta travaillait sur un modèle d'IA textuelle portant le nom de code Avocado, dont le lancement est prévu pour le premier trimestre , ainsi que sur un modèle axé sur l'image et la vidéo portant le nom de code Mango . M. Bosworth, connu sous le nom de "Boz", n'a pas précisé quels modèles étaient livrés en interne.

Les efforts de Meta sont suivis de près après les mesures importantes prises par le directeur général Mark Zuckerberg pour secouer son leadership en matière d'IA, créer un nouveau laboratoire et débaucher des talents avec des offres mirobolantes, dans l'espoir que l'entreprise puisse s'imposer dans le domaine hautement concurrentiel de la technologie.

L'entreprise a été critiquée pour les performances de son modèle Llama 4 , à un moment où des rivaux tels que Google d'Alphabet et d'autres ont pris de l'élan dans la course à l'IA transformationnelle et lucrative.

M. Bosworth a déclaré que la technologie n'était pas encore au point.

S'exprimant de manière générale sur le cycle de développement, M. Bosworth a déclaré: "Il y a une énorme quantité de travail à faire après l'entraînement" pour l'IA, "pour livrer le modèle de manière à ce qu'il soit utilisable en interne et par les consommateurs."

Il a toutefois ajouté que les grands paris de Meta à partir de 2025 commençaient à donner des résultats positifs.