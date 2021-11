La Nouvelle-Aquitaine, première région européenne pour les amateurs de vin

(AOF) - Le beaujolais nouveau fait son apparition, aujourd'hui. En ce troisième jeudi de novembre, Holidu, le moteur de recherche de locations de vacances, s’est penché sur les régions viticoles d’Europe les plus attractives pour les amateurs de vin. Numéro un du classement, la Nouvelle-Aquitaine est la meilleure région viticole d'Europe. La région regroupe toutes les caractéristiques pour être le paradis des amoureux de vin : du Languedoc au Bordeaux, en passant par les spiritueux tels que le Cognac et l'Armagnac.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2021 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.