La Norvège suspend son application destinée à lutter contre le coronavirus

OSLO, 15 juin (Reuters) - La Norvège va suspendre l'utilisation de l'application destinée à lutter contre le coronavirus et effacer toutes les données collectées depuis son déploiement après les critiques formulées par l'organisme national de la protection des données, a annoncé lundi l'autorité nationale de la santé. Dans une décision rendue vendredi, l'autorité norvégienne de la protection des données a notamment estimé qu'au regard de la faible propagation du virus, la collecte de données via l'application pour smartphone ne pouvait plus être considérée comme raisonnable car elle pose des problèmes en termes de confidentialité. "Nous ne sommes pas d'accord avec cette analyse, mais nous nous voyons contraints de supprimer toutes les données et de mettre notre travail en pause (...)", écrit l'autorité sanitaire norvégienne, dans un communiqué. Avec cette suspension, "nous affaiblissons un aspect important de notre dispositif contre une propagation de l'épidémie, car nous perdons du temps dans le développement et les tests de l'application", déplore-t-elle. (Victoria Klesty version française Claude Chendjou, édité par Henri-Pierre André)

