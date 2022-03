La Norvège durcit sa politique monétaire

Sur le marché des changes, la couronne norvégienne gagne 0,55% à 9,515 couronnes pour un euro après avoir atteint en séance 9,447 couronnes pour un euro, soit son plus haut niveau depuis octobre 2018.

(AOF) - Face à l'inflation et à l'instar des autres banques centrales, la banque centrale de Norvège sert la vis. Comme prévu, l'institution a relevé son principal taux directeur de 0,50% à 0,75%, soit son troisième relèvement depuis le mois de septembre. La banque centrale a prévenu qu'elle pourrait accélérer la normalisation de sa politique monétaire dans les mois à venir. Pour preuve, elle vise un taux de 2,5% d'ici fin 2023, contre 1,75% auparavant. En février, l'inflation est ressortie à 3,7% après 3,2% en janvier.

