La Norvège conclut un accord avec NHIndustries, dirigée par Airbus, dans l'affaire des hélicoptères NH90

La Norvège a déclaré lundi qu'elle avait accepté de régler une plainte de 3,3 milliards de dollars contre NHIndustries AIR.PA , contrôlée par Airbus, en vue d'obtenir des compensations pour les défauts et les retards des hélicoptères militaires NH90, évitant ainsi un rare procès public en matière de défense européenne.