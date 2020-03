Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Norvège baisse encore ses taux face au coronavirus Reuters • 20/03/2020 à 10:00









OSLO, 20 mars (Reuters) - La banque centrale norvégienne a baissé une nouvelle fois vendredi son taux directeur en urgence pour le porter de 1% à un plus bas record de 0,25% afin de tenter de contrer l'impact économique du coronavirus. La Norges Bank avait déjà baissé ce taux d'un demi-point le 13 mars, son gouverneur, Oeystein Olsen, parlant alors d'un état d'urgence pour l'économie norvégienne. La situation continue d'empirer, a déclaré vendredi l'institut d'émission en disant ne pas exclure de nouvelles baisses de taux. De nombreuses banques centrales ont recours à des mesures de soutien face à la propagation du Covid-19, qui menace de plonger l'économie mondiale en récession. (Terje Solsvik et Victoria Klesty, version française Patrick Vignal, édité par Jean-Michel Bélot)

