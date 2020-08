Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Norvège ajoute l'Allemagne à sa liste des pays à risque Reuters • 26/08/2020 à 20:01









OSLO, 26 août (Reuters) - La Norvège imposera une quarantaine de 10 jours à tous les voyageurs en provenance d'Allemagne et du Liechtenstein à partir du 29 août en raison du nombre croissant de cas de contaminations au coronavirus dans ces pays, ont fait savoir mercredi les autorités norvégiennes. Des restrictions similaires concernent également ceux qui viennent de deux régions suédoises, selon un communiqué publié par le ministère norvégien des Affaires étrangères. Afin de prévenir une résurgence des contaminations, la Norvège impose une quarantaine à tous les voyageurs en provenance de pays avec un taux d'incidence supérieur à 20 cas pour 100.000 habitants sur deux semaines. La Norvège a durci les conditions d'entrée sur son territoire pour la plupart des pays européens, dont la France, la Grande-Bretagne, l'Espagne, la Pologne et la Suisse. (Victoria Klesty, version française Anait Miridzhanian)

