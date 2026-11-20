La Norvège affirme que la cyberattaque contre Equinor exploitait une faille de sécurité de Microsoft

Une cyberattaque qui a touché la société norvégienne Equinor EQNR.OL et d'autres entreprises en début de semaine exploitait une vulnérabilité dans le service Azure API Management de Microsoft MSFT.O , a déclaré vendredi l'Autorité norvégienne de sécurité (NSM).

Cette faille logicielle a désormais été corrigée, a précisé la NSM.