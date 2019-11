La noix de cajou suscite l'appétit

(AOF) - Sur le marché européen, entre les 9 premiers mois de 2018 et 2019, les amandes de cajou importées d'Afrique font un bond de 63% et l'Afrique de l'Ouest performe encore davantage, accusant 75% de hausse, a révélé le site ivoirien 7info. La Côte d'Ivoire, 1er producteur mondial de la noix de cajou, avec plus de 700 000 tonnes, connaît une " progression en Europe (+88%) et dans une moindre mesure aux Etats-Unis (+26) " précise l7info, citant le site spécialisé Commafrica.com.