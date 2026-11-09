La NHTSA ouvre une enquête sur 1,2 million de véhicules Ford concernant le déclenchement des airbags

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(Ajout de précisions tout au long du texte)

L'Agence nationale américaine de sécurité routière (NHTSA) a annoncé lundi avoir ouvert une enquête préliminaire portant sur plus de 1,2 million de véhicules Ford F.N , suite au déclenchement accidentel d'airbags latéraux intégrés aux sièges ayant causé de graves brûlures.

La NHTSA a indiqué avoir reçu huit plaintes et quatre rapports d’alerte précoce faisant état de brûlures liées au déclenchement de ces airbags sur certains véhicules Ford Explorer des années-modèles 2021 à 2026.

Les airbags latéraux sont des dispositifs de sécurité qui se déploient lors de certains accidents afin de protéger les occupants contre des blessures graves.

L’autorité américaine de régulation automobile a indiqué que des conducteurs, des passagers avant et certains agents des forces de l’ordre à bord de véhicules Ford Explorer Police Interceptor avaient subi des brûlures au deuxième et au troisième degré à la suite du déclenchement des airbags latéraux.