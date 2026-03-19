La NHTSA approfondit son enquête sur le système d'aide à la conduite de Tesla

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* La NHTSA enquête sur le système FSD de Tesla pour des problèmes de détection de visibilité

* Neuf accidents liés au système FSD de Tesla, dont un mortel

* La stratégie future de Tesla repose sur la fiabilité et la sécurité du système FSD

(Réécriture, ajout de détails et de contexte) par Akash Sriram

Le régulateur américain de la sécurité automobile a approfondi jeudi son enquête sur le système d'aide à la conduite de Tesla TSLA.O afin d'évaluer son efficacité à identifier les conditions routières dégradées après neuf accidents liés à la technologie, dont un mortel.

La National Highway Traffic Safety Administration a déclaré que son analyse technique fait suite à un examen préliminaire antérieur et élargit l'enquête à environ 3,2 millions de véhicules Tesla de différents modèles équipés du système, ce qui couvre la plupart des véhicules circulant sur les routes américaines.

L'enquête intensifie l'examen réglementaire de la technologie de conduite autonome qui est au cœur des ambitions de Tesla de constituer une flotte de robotaxis qui sous-tendrait son avenir, alors que l'entreprise se détourne d'une activité automobile en difficulté.

La technologie dite "Full Self-Driving" de Tesla (FSD) repose principalement sur des caméras plutôt que sur une combinaison de capteurs tels que le radar et le lidar utilisés par plusieurs rivaux tels que Waymo. Elle a lancé un service limité de robotaxi à Austin, au Texas, et prévoit d'étendre rapidement son offre cette année.

La NHTSA a déclaré jeudi que son enquête se concentrait sur le système de "détection de dégradation" de Tesla, une fonction conçue pour reconnaître lorsque la technologie basée sur les caméras du véhicule ne peut pas percevoir la route de manière fiable, par exemple en cas d'éblouissement, de poussière ou d'autres obstacles aériens, et pour avertir les conducteurs qu'ils doivent prendre le contrôle.

Ce système pourrait donner lieu à un rappel ou à d'autres mesures d'application si les autorités de réglementation constatent un défaut de sécurité. Tesla procède généralement à des mises à jour logicielles en direct pour résoudre les problèmes de sécurité.

Tesla n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

L'analyse de l'entreprise a montré que si une mise à jour du système de détection des dégradations avait été installée au moment de l'accident, elle aurait pu affecter trois des incidents, a déclaré la NHTSA.

La NHTSA a déclaré que les données disponibles font craindre que le système, tel qu'il a été déployé à l'origine et après les mises à jour ultérieures, ne parvienne pas à détecter une visibilité réduite ou à fournir des avertissements adéquats.

L'agence devrait examiner les performances du système mis à jour, notamment la date à laquelle il a été déployé, l'ampleur du déploiement et l'amélioration de la capacité du système à détecter les problèmes de visibilité et à alerter les conducteurs à temps.

Deux des accidents identifiés par la NHTSA ont également fait des blessés.

Dans plusieurs de ces accidents, le système n'a pas reconnu les conditions qui réduisaient la visibilité de la caméra ou n'a pas émis d'alertes avant l'impact, ce qui a limité la capacité du conducteur à réagir.

L'agence a également identifié d'autres accidents, notamment lorsque le système a perdu de vue ou n'a pas détecté un véhicule qui se trouvait devant lui.

Tesla cherche à faire homologuer la FSD sur des marchés tels que la Chine et l'Europe.