La NFL veut accélérer la renégociation des droits de télévision dès l'année prochaine, selon CNBC

(Ajout d'éléments de contexte aux paragraphes 4 et 5)

La Ligue nationale de football pourrait commencer à renégocier ses accords de droits médiatiques dès 2026, quatre ans avant la clause de retrait de l'accord actuel, a rapporté CNBC mercredi.

La Ligue a besoin de l'accord de ses partenaires médias actuels - Disney DIS.N , NBCUniversal CMCSA.O , Paramount

PSKY.O , Amazon AMZN.O et Fox FOXA.O - pour entamer des discussions sur un nouvel accord, a indiqué le rapport, citant une interview EXCLUSIVE avec le commissaire de la NFL Roger Goodell.

La NFL, Disney, Comcast, Paramount, Amazon et Fox n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters.

Pour les radiodiffuseurs, l'accélération des renégociations des droits télévisuels de la NFL signifie qu'ils devront probablement faire face à des coûts plus élevés, combinés à une pression accrue pour justifier l'investissement, mais l'obtention des droits leur permet également de rester au cœur de l'un des rares événements en direct qui attirent encore des audiences massives et des dollars publicitaires.

Les sports sont l'un des rares genres à attirer régulièrement des téléspectateurs en direct et en simultané, ce qui est très intéressant pour les annonceurs à la recherche d'envergure lors d'événements de premier plan comme la NFL et la NBA.