 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 842,84
-0,37%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La NFL veut accélérer la renégociation des droits de télévision dès l'année prochaine, selon CNBC
information fournie par Reuters 24/09/2025 à 12:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'éléments de contexte aux paragraphes 4 et 5)

La Ligue nationale de football pourrait commencer à renégocier ses accords de droits médiatiques dès 2026, quatre ans avant la clause de retrait de l'accord actuel, a rapporté CNBC mercredi.

La Ligue a besoin de l'accord de ses partenaires médias actuels - Disney DIS.N , NBCUniversal CMCSA.O , Paramount

PSKY.O , Amazon AMZN.O et Fox FOXA.O - pour entamer des discussions sur un nouvel accord, a indiqué le rapport, citant une interview EXCLUSIVE avec le commissaire de la NFL Roger Goodell.

La NFL, Disney, Comcast, Paramount, Amazon et Fox n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters.

Pour les radiodiffuseurs, l'accélération des renégociations des droits télévisuels de la NFL signifie qu'ils devront probablement faire face à des coûts plus élevés, combinés à une pression accrue pour justifier l'investissement, mais l'obtention des droits leur permet également de rester au cœur de l'un des rares événements en direct qui attirent encore des audiences massives et des dollars publicitaires.

Les sports sont l'un des rares genres à attirer régulièrement des téléspectateurs en direct et en simultané, ce qui est très intéressant pour les annonceurs à la recherche d'envergure lors d'événements de premier plan comme la NFL et la NBA.

Sport

Valeurs associées

AMAZON.COM
220,7100 USD NASDAQ -3,04%
COMCAST-A
31,6200 USD NASDAQ +0,41%
FOX RG-A
61,6100 USD NASDAQ -1,30%
WALT DISNEY
112,270 USD NYSE -0,22%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank