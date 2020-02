Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La "néobanque" N26 va quitter le Royaume-Uni à cause du Brexit Reuters • 11/02/2020 à 16:20









(Crédits photo : Adobe Stock - ) LONDRES, 11 février (Reuters) - La banque en ligne allemande N26 a annoncé mardi qu'elle allait quitter le Royaume-Uni et fermer tous les comptes ouverts dans le pays car elle ne sera plus en mesure d'y opérer dans le cadre de la licence bancaire européenne dont elle dispose après le Brexit. "Le Royaume-Uni ayant quitté l'Union européenne, N26 va se retirer du marché britannique", a déclaré la société dans un communiqué à sa clientèle, expliquant que "l'entreprise ne sera prochainement plus en mesure d'opérer au Royaume-Uni avec sa licence bancaire européenne". Tous les comptes ouverts au Royaume-Uni seront clôturés le 15 avril, a-t-elle précisé. N26, banque "100% mobile" créée en 2015 et basée à Berlin, avait déclaré l'an dernier gagner un millier de clients par jour au Royaume-Uni. Elle revendique cinq millions d'utilisateurs dans toute l'Europe, dont un million en France. (Andy Bruce, version française Marc Angrand)



