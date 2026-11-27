(Zonebourse.com) - L'enneigement dans les principales stations du groupe dépasse nettement ses moyennes historiques. A l'approche des résultats annuels, TP Icap Midcap reste à l'achat, avec un objectif de cours maintenu à 27 euros.

La France a retrouvé sa place de première destination mondiale du ski lors de la saison 2025-2026, devant l'Autriche et les Etats-Unis, avec 56,1 millions de journées-skieurs. Cette année, les premières conditions d'enneigement sont également prometteuses, ce qui devrait profiter à la Compagnie des Alpes.

Selon les relevés hebdomadaires de TP Icap Midcap, "la profondeur moyenne de neige sur les principales stations du groupe dépasse de 68% la moyenne des sept dernières saisons à la même période, et de 52% son niveau de fin novembre 2025".

Concrètement, "la quasi-totalité des stations du portefeuille se situe au-dessus de sa moyenne historique pour cette période", relèvent les analystes. Cette avance est "particulièrement marquée" en Tarentaise, où se concentrent les principaux domaines du groupe. Les niveaux d'enneigement sont notamment très élevés aux Arcs et à La Plagne, qui lanceront leur saison le 12 décembre. Ces bonnes conditions pourraient constituer un atout pour le groupe, qui faisait état, fin octobre, d'un certain attentisme dans les réservations pour les vacances de Noël.

Des résultats annuels attendus en hausse

La Compagnie des Alpes publiera ses résultats annuels dans quelques jours, le 1er décembre. TP Icap Midcap anticipe des performances "bien orientées", qui devraient également profiter de plus-values liées aux cessions de biens à Tignes.

Dans ce contexte, le bureau d'études maintient sa recommandation à l'achat et son objectif de cours à 27 euros. Peu après 10 heures, le titre recule de 0,51%, à 19,40 euros.

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