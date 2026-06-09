La Nasa sélectionne des astronautes américains et italiens pour la mission Artemis, qui fera appel aux vaisseaux lunaires de SpaceX et Blue Origin

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des informations générales et des détails sur les modules lunaires, ainsi qu'une citation du directeur de l'agence spatiale italienne)

* Trois Américains et un Italien participeront à la prochaine mission Artemis

* Artemis III testera l'amarrage de vaisseaux spatiaux en orbite terrestre

* Premier test pour le Starship de SpaceX et le Blue Moon de Blue Origin

par Joey Roulette

La Nasa a désigné mardi trois astronautes américains et un astronaute italien pour former l'équipage de sa prochaine mission Artemis, une démonstration d'amarrage de vaisseaux spatiaux en orbite terrestre prévue l'année prochaine, qui testera pour la première fois dans l'espace les modules d'alunissage de SpaceX (Elon Musk) et de Blue Origin (Jeff Bezos).

Lors d'une cérémonie à Houston, l'administrateur de la Nasa, Jared Isaacman, a désigné les astronautes américains Andre Douglas, Frank Rubio et Randy Bresnik, ainsi que l'astronaute italien Luca Parmitano de l'Agence spatiale européenne, pour former l'équipage d'Artemis III. Le lancement est prévu pour la fin de l'année prochaine, mais aucune date précise n'a encore été annoncée.

"Artemis III est une campagne de lancements multiples incroyablement passionnante, complexe et hautement coordonnée", a déclaré Jeremy Parsons, responsable du programme Artemis à la Nasa, lors de l’événement à Houston. "Elle se déroulera sur une courte période avec trois des fusées les plus puissantes au monde." La mission consistera en une manœuvre délicate en orbite terrestre basse impliquant plusieurs engins spatiaux participant au programme Artemis de la Nasa, le projet phare des États-Unis visant à renvoyer des hommes sur la Lune pour y établir une présence à long terme. Le programme fait face à la pression concurrentielle de la Chine , qui vise son propre alunissage habité en 2030.

Bien que la mission Artemis III, d’une durée de deux semaines, ne s’approche pas de la Lune, elle est considérée comme un premier test crucial pour les deux principaux modules d’alunissage que la Nasa utilisera lors des missions Artemis suivantes afin de poser des astronautes sur la surface lunaire.

Le Starship de SpaceX et le Blue Moon de Blue Origin s'arrimeront à tour de rôle à Orion, la capsule d'astronautes de la Nasa qui décolle de la Terre à bord du Space Launch System de la Nasa. Les trois engins spatiaux testeront les mécanismes d'arrimage et graviteront les uns autour des autres en orbite terrestre basse avant de revenir sur Terre.

Quatre astronautes américains ont fait le tour de la Lune et sont revenus en avril lors de la mission Artemis II de la Nasa, qui faisait suite à Artemis I en 2022, un vol similaire mais sans équipage. Deuxième voyage habité du programme Artemis de la Nasa, Artemis III est la dernière mission prévue avant que l'agence spatiale ne tente de poser des astronautes sur la surface lunaire.

Le premier à être mis en orbite dans la séquence de la mission Artemis III sera Blue Moon, suivi du lancement d’Orion transportant les astronautes, a déclaré M. Parsons. Les deux vaisseaux spatiaux s’arrimeront pendant environ deux jours tandis que les astronautes effectueront des tests et des démonstrations technologiques à bord de Blue Moon.

Blue Moon se désarrimera d'Orion, laissant la place à Starship, qui tentera alors de s'arrimer pendant une journée avant de revenir sur Terre.

RETARDS DES VÉHICULES SPATIAUX SpaceX et Blue Origin ont connu des années de retard dans le développement de leurs modules d'atterrissage. L'année dernière, les entreprises ont présenté à la Nasa des plans de développement accélérés qui ont entraîné une réorganisation du programme Artemis de l'agence, donnant naissance à la mission d'amarrage Artemis III. La mission de 2027 nécessiterait que le Starship de SpaceX et une version prototype du Blue Moon de Blue Origin soient prêts à être lancés presque simultanément. Le mois dernier, SpaceX a procédé à un lancement d'essai d'une nouvelle version de sa fusée Starship, dotée de mises à niveau pour les missions lunaires.

La fusée New Glenn de Blue Origin a explosé le mois dernier sur sa rampe de lancement en Floride, alors qu’elle se préparait à lancer une série de satellites Amazon. L’explosion a détruit une grande partie de la seule rampe de lancement de l’entreprise et immobilisé pendant au moins plusieurs mois la fusée que Blue Origin prévoit d’utiliser pour lancer son atterrisseur Blue Moon, actuellement en phase d’essais au sol à Houston et en Floride.

John Couluris, responsable des missions lunaires chez Blue Origin, a déclaré mardi lors de l'événement que l'entreprise avait réalisé des progrès "excellents" dans son enquête sur les causes de l'explosion. Le directeur général de l'entreprise prévoit que New Glenn sera de retour sur la rampe de lancement d'ici la fin de l'année.

"Nous sommes convaincus que New Glenn sera prêt pour Artemis III", a déclaré M. Parsons de la Nasa mardi.

UNE AUBAINE POUR L'ITALIE

La participation de Parmitano, 49 ans, à la mission Artemis marque une victoire pour l’Italie à un moment politiquement sensible pour les partenaires internationaux les plus proches de la Nasa.

Dans le cadre de la refonte du programme Artemis cette année, Isaacman a annulé les plans relatifs à une station spatiale en orbite lunaire baptisée Gateway, tenant compte des plans de développement accéléré des modules d'atterrissage de SpaceX et Blue Origin et mettant davantage l'accent sur la construction d'une base lunaire en surface.

Cette décision a pris au dépourvu les alliés de la Nasa qui avaient passé des années à construire des éléments clés de Gateway, notamment l’Agence spatiale européenne, le Canada et le Japon. Peu après, la Nasa a signé un accord avec l’Italie pour qu’elle l’aide à construire la base lunaire.

Parmitano a rejoint le corps des astronautes de l'ESA en 2009 et a effectué deux vols spatiaux.

"C'est une nouvelle qui ne nous surprend pas, mais qui nous remplit de satisfaction, car elle représente le développement d'un parcours préparé au fil du temps qui verra des astronautes italiens participer aux futures missions Artemis en vue d'un retour durable sur la Lune", a déclaré dans un communiqué le président de l'Agence spatiale italienne, Teodoro Valente.