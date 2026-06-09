La Nasa sélectionne des astronautes américains et italiens pour la mission Artemis, qui fera appel aux vaisseaux lunaires de SpaceX et Blue Origin

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute les noms des membres de l'équipe et des informations sur le programme) par Joey Roulette

La Nasa a désigné mardi trois astronautes américains et un astronaute italien pour former l'équipage de sa prochaine mission Artemis, une démonstration d'amarrage de vaisseaux spatiaux en orbite terrestre prévue l'année prochaine qui testera pour la première fois dans l'espace les modules d'atterrissage de SpaceX d'Elon Musk et de Blue Origin de Jeff Bezos.

Lors d'une cérémonie à Houston, l'administrateur de la Nasa, Jared Isaacman, a désigné les astronautes américains Andre Douglas, Frank Rubio et Randy Bresnik, ainsi que l'astronaute italien Luca Parmitano, pour former l'équipage d'Artemis III, dont le lancement est prévu à la fin de l'année prochaine.

Artemis III, qui fait suite à un vol habité autour de la Lune et retour effectué plus tôt cette année, constituera un autre test décisif avant le premier alunissage de la Nasa depuis 1972, Artemis IV, prévu pour 2028.