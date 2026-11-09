La NASA réveille les valeurs spatiales

La NASA a dévoilé samedi un nouveau programme de contrats destiné à accélérer l'installation d'une base permanente au pôle Sud de la Lune, une annonce qui ravive l'intérêt des spéculateurs pour les valeurs spatiales américaines. L'ETF iShares U.S. Aerospace & Defense (ITA), qui regroupe les principaux acteurs américains de l'aérospatiale et de la défense, progresse de près de 4% en séance.

L'agence américaine a ainsi retenu huit entreprises dans le cadre de son programme CLPS 2, doté d'un contrat-cadre d'un montant maximal cumulé de 10 MdsUSD sur dix ans, qui pourrait être porté à 15 MdsUSD en cas de prolongation de cinq ans. Parmi les heureux élus figurent les sociétés cotées Intuitive Machines ( 14,5%), Firefly Aerospace ( 14,1%) et Voyager Technologies ( 17,7%), mais aussi des poids lourds de l'industrie spatiale comme SpaceX ( 5,3%), Blue Origin, Lockheed Martin ( 3,6%) et Northrop Grumman ( 2,7%).

L'objectif du programme est d'acheminer du matériel scientifique, de tester de nouvelles technologies ou de déployer les premières infrastructures nécessaires à une présence humaine durable. Et la NASA ne compte visiblement pas attendre le lancement de CLPS 2 pour accélérer la cadence, puisqu'elle vient également de relever de 2,6 à 4,2 MdsUSD le plafond de son programme initial.

Cette montée en puissance pourrait notamment profiter à Intuitive Machines, l'un des acteurs les plus avancés dans le transport commercial vers la Lune. Le spécialiste des atterrisseurs a déjà remporté six commandes dans le cadre du premier programme CLPS, dont deux cette année représentant jusqu'à 329 MUSD.

Au-delà du transport vers la surface lunaire, la NASA cherche également à développer les infrastructures logistiques indispensables à une présence durable. L'agence a ainsi attribué six commandes représentant environ 1,3 MdUSD à Arrow Science and Technology, Blue Origin et Impulse Space pour renforcer les capacités de transport entre la Terre et la Lune. Blue Origin a également obtenu un contrat initial de 94 MUSD, susceptible d'atteindre 234 MUSD, pour acheminer en 2028 le rover nucléaire PROMISE, chargé notamment d'explorer les ressources en glace du pôle Sud lunaire.

SpaceX aura également un rôle à jouer dans cette nouvelle étape de la conquête spatiale. L'entreprise d'Elon Musk a été sélectionnée pour déployer, à bord de son lanceur Starship, des satellites de communication dans l'espace cislunaire en 2028.

Redwire ( 11,9%), spécialiste des infrastructures spatiales, a été retenu pour fournir des équipements de production d'énergie solaire, un élément essentiel pour alimenter les futures installations lunaires.

Cette accélération des ambitions lunaires américaines ouvre de nouvelles perspectives à une industrie spatiale encore largement dépendante des commandes publiques. Mais entre les milliards annoncés et les bénéfices que pourraient en tirer les entreprises sélectionnées, le chemin reste long, surtout dans cette industrie où les retards techniques, les dépassements de coûts et les besoins de financement peuvent rapidement compromettre la rentabilité des contrats.