La Mutuelle Générale lance une école pour ses managers

(AOF) - La Mutuelle Générale a ouvert le 30 janvier une nouvelle école destinée aux managers du groupe. Pour l'instant, 40 d'entre eux (sur les 270) sont inscrits dans un programme conçu en collaboration avec Kedge Business School et le cabinet DB&A. Il se compose de15 journées en présentiel réparties sur 18 mois et est organisé en deux parcours: managers et managers de managers. Son objectif est le développement des nouvelles pratiques managériales, des savoir-faire, des savoir- être, mais aussi les fondamentaux de la finance d'entreprise, du droit social, de la communication interpersonnelle.

Il s'agit de la troisième école créée par la Mutuelle Générale, après l'École des Ventes en 2018 afin d'y former les équipes commerciales (400 collaborateurs) à la nouvelle stratégie et aux nouvelles offres et techniques de vente de la mutuelle, et l'École des Opérations Clients en 2019 pour ses 650 collaborateurs spécialisés dans la gestion et la relation client.

Ces deux écoles ont déjà formé l'ensemble des collaborateurs concernés, ce qui représente un total de 8 500 heures de formation en 2019 pour les commerciaux et 16 400 heures pour les gestionnaires.

Jean-Marc Morawski, Directeur des Ressources Humaines a déclaré: " L'École du Management a été pensée comme une aventure humaine où nous allons concilier la stratégie de l'entreprise avec le développement des talents, la prise en compte des besoins de chacun, l'ouverture vers l'extérieur et la valorisation des compétences. "

Christophe Harrigan, Directeur général, a déclaré: " Dans un contexte de profonde mutation de notre secteur, il me paraît essentiel que chaque collaborateur dispose de toutes les clés pour s'adapter aux exigences de nos marchés et poursuivre l'atteinte de nos objectifs: la qualité de service et la performance économique et financière au bénéfice de nos adhérents. "