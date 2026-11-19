La multiplication des correctifs logiciels serait à l'origine des récentes pannes informatiques ; les autorités de régulation bancaire sont en état d'alerte

Les récentes perturbations affectant la manière dont les gens travaillent , accèdent à leurs comptes bancaires et voyagent sont probablement liées aux efforts déployés par les entreprises pour corriger rapidement les failles logicielles nouvellement découvertes à l’ère de l’IA, ont déclaré des experts.

Les responsables du gouvernement américain ont cherché à rassurer le public en affirmant que ces pannes technologiques n’étaient pas liées. Le secrétaire d’État américain Marco Rubio a ainsi déclaré cette semaine à Manille aux journalistes que les correctifs apportés par les entreprises — mises à jour logicielles et des systèmes d’exploitation destinées à corriger les failles de sécurité — "entraînent parfois des perturbations à court terme dans le fonctionnement du système".

Le directeur du renseignement national, Jay Clayton, a également déclaré mercredi lors d’une audition de la commission de la sécurité intérieure de la Chambre des représentants sur les menaces mondiales qu’il n’y avait pour l’instant aucune indication que ces pannes technologiques soient liées.

Cela dit, les perturbations des services chez JPMorgan Chase JPM.N lundi, qui ont également touché d’autres banques, ont immédiatement attiré l’attention des régulateurs bancaires américains, qui ont contacté les établissements de crédit pour s’assurer que ces incidents étaient maîtrisés et n’étaient pas liés à une cyberattaque, ont indiqué deux personnes proches du dossier.

L’une de ces personnes a précisé que des responsables du Trésor menaient également des enquêtes.

L’avènement d’outils d’IA facilement accessibles et de grands modèles linguistiques a considérablement accéléré la découverte de vulnérabilités dans les logiciels. Microsoft MSFT.O a corrigé ce mois-ci plus de 1 200 vulnérabilités logicielles, soit près de 20 fois plus qu’au cours du même mois l’année dernière, selon la société de cybersécurité Qualys.

"L’IA a rendu la détection des vulnérabilités critiques rapide et peu coûteuse, et le nombre de failles nécessitant un correctif immédiat a augmenté en conséquence", a déclaré Yuval Itzchakov, directeur technique et cofondateur de la société de sécurité offensive autonome A Security.

"Les correctifs d’urgence sont déployés dans l’infrastructure centrale en quelques heures, souvent sans passer par un cycle de tests complet, et ils sont par nature intrusifs: ils modifient les environnements d’exécution, les noyaux et les composants réseau dont tout le reste dépend. Cette rapidité et cette ampleur des changements constituent en elles-mêmes une source de défaillance", a ajouté M. Itzchakov.

Josh Bressers, directeur de la divulgation coordonnée des vulnérabilités chez VulnCheck, une entreprise spécialisée dans la cybersécurité, a indiqué qu’en 2026, 100 000 vulnérabilités avaient été rendues publiques, répertoriées par le secteur sous le nom de "Common Vulnerabilities and Exposures" (CVE). Parmi celles-ci, a précisé M. Bressers, 1 363 avaient manifestement été exploitées dans la réalité.

L'AUTORITÉ DE RÉGULATION BANCAIRE PRÉVOIT D'EXAMINER LA QUESTION EN PROFONDEUR

Au sein du secteur bancaire, au moins une grande banque s’est empressée de faire face à une vague de correctifs récents et il reste encore beaucoup de travail à accomplir, a déclaré une source au sein de cette banque.

Après la panne chez JPMorgan Chase, les établissements de crédit ont reçu des demandes de renseignements de la part du Bureau du contrôleur de la monnaie (OCC), selon une autre source, qui a ajouté que l’autorité de régulation bancaire américaine tentait d’évaluer l’impact et souhaitait en savoir plus sur la communication avec les clients.

Le Trésor et l’OCC ont contacté les banques quelques minutes après que l’incident a été signalé afin de vérifier que le problème était maîtrisé et qu’il ne s’agissait pas d’un incident lié à la cybersécurité, a indiqué une troisième source.

Il a été demandé aux banques d’informer leurs clients qu’ils ne devaient pas céder à la panique et que la situation était sous contrôle, a précisé cette personne.

L’OCC va également mener une enquête approfondie sur cette affaire et vérifier que toutes les informations communiquées à l’autorité de régulation sont exactes et qu’il n’y a pas d’autres lacunes, a ajouté cette personne.

Toutes les sources ont souhaité garder l’anonymat.

Jonathan Gould, directeur de l’OCC, a déclaré mardi lors d’un événement professionnel que la panne chez JPMorgan était "un incident isolé".

"L’OCC, comme on pouvait s’y attendre, s’est fortement impliqué pour identifier le problème, en discutant avec la banque concernée et avec les autres banques touchées", a-t-il déclaré.

Le Trésor américain n’a pas répondu à une demande de commentaires.

Ronald Gestiehr, directeur de la gestion de patrimoine chez Luttner Financial, a déclaré que la technologie avait rendu les services bancaires "incroyablement pratiques, et bien que des pannes occasionnelles puissent être frustrantes, je ne pense pas que celles-ci auront un impact significatif sur la confiance des consommateurs ni qu’elles changeront la façon dont la plupart des gens gèrent leur argent".

"Les établissements financiers ont massivement investi dans la technologie et la sécurité, et, malheureusement, des perturbations occasionnelles se produiront", a déclaré M. Gestiehr. "Ce qui importe le plus, c’est la rapidité avec laquelle ces problèmes sont identifiés, résolus et communiqués aux clients."