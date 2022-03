La montée en puissance des licornes européennes

(AOF) - Depuis le 1er janvier 2022, la France compte quatre nouvelles licornes, ces jeunes sociétés non cotées valorisées à plus d'un milliard de dollars. En effet, après un excellent cru en 2021, Ankorstore, Payfit, Exotec et Spendesk rejoignent le club fermé des licornes françaises, portant leur nombre à 26 (contre quatre il y a trois ans), explique Mandarine Gestion. Ces jeunes pousses ont réussi à lever 12 milliards de dollars en 2021, avec pour objectif de devenir des champions internationaux.

Selon les données de CB Insights, on trouve en Europe plus de 300 licornes, dont 100 nouvelles en 2021.

Parmi elles, la mieux valorisée est la fintech suédoise Klarna à 45 milliards de dollars, relève Mandarine Gestion : avec plus de 90 millions d'utilisateurs, Klarna facilite les achats en ligne en permettant aux consommateurs de payer en plusieurs fois.

Au niveau mondial, la barre des 1 000 licornes a été passée en 2022, et c'est Bytedance (éditeur chinois de TikTok), qui est en haut du classement, avec une valorisation de 140 milliards de dollars.