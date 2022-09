La montée des cours du gaz se poursuit après les soupçons de sabotage sur Nord Stream

(AOF) - Le cours du future de référence pour le gaz - le Dutch TTF - reste orienté à la hausse ce jour mais de façon légèrement moins prononcée (+6,30%) qu'hier (+7,06%). Il est proche de 200 euros par MW/h. Mardi, la découverte de fuites sur Nord Stream 1 et 2 en mer Baltique avait mis en émoi les pays européens suspectant des actes de sabotage. Mardi, le Danemark et la Suède avaient même évoqué des "actes délibérés" commis dans leurs zones économiques exclusives respectives.

