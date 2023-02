La montée de la livre sterling après le PMI britannique

(AOF) - Selon les résultats de l'enquête mensuelle de S&P Global/CIPS auprès des directeurs d'achats, l'activité du secteur privé au Royaume-Uni a rebondi de façon inattendue en février à la faveur du dynamisme des services. Cet indice s’est établi à 53 en février, soit un plus haut en huit mois, contre 48,5 en janvier. Un chiffre supérieur à 50 signale une croissance de l’activité, et éloigne donc les inquiétudes sur une récession prévue par de nombreux observateurs au Royaume-Uni. En conséquence, la livre sterling s'adjuge 0,84% à 1,136 euro.

Suite à la publication du PMI britannique, Chris Williamson, économiste chez S&P Global a déclaré : " Des données PMI bien meilleures que prévu pour le mois de février indiquent une résilience encourageante de l'économie ".

Avant d'ajouter : "Toutefois, si les données suggèrent que les risques de récession à court terme ont considérablement diminué, les pressions inflationnistes élevées restent clairement une préoccupation, en particulier dans le secteur des services. En tant que tels, la résilience de l'économie et la persistance des indicateurs d'inflation de l'enquête augmentent la probabilité d'un nouveau resserrement de la politique de la Banque d'Angleterre, et potentiellement plus agressif, ce qui pourrait atténuer les attentes de croissance future et suggère que la possibilité d'une récession plus tard dans l'année ne doit pas être exclue."