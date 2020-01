Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La mission européenne de sécurisation du détroit d'Ormuz s'étoffe Reuters • 20/01/2020 à 13:49









(Actualisé avec détails) PARIS, 20 janvier (Reuters) - La France, le Danemark, la Grèce et les Pays-Bas, pays participant à la mission navale de sécurisation du détroit d'Ormuz, ont reçu lundi l'"appui politique" de l'Allemagne, de la Belgique, de l'Italie et du Portugal. Dans une déclaration commune, diffusée en France par le Quai d'Orsay, les huit pays soulignent que "la situation actuelle dans le Golfe et dans le détroit d'Ormuz demeure instable dans une région essentielle à la stabilité mondiale". "Soutenant l'approche de désescalade en ce qui concerne les questions de sécurité régionale", ils ajoutent apporter "leur appui politique à la création d'une mission européenne de surveillance maritime dans le détroit d'Ormuz (EMASOH)". Ils précisent se réjouir de nouveaux engagements opérationnels "dans les prochains jours" aux côtés de la France, du Danemark, de la Grèce et des Pays-Bas. La France a annoncé en décembre le déploiement de la frégate Courbet dans le cadre de cette mission de sécurisation. Selon les autorités françaises, qui disposent d'une base navale à Abou Dhabi, aux Emirats arabes unis, une dizaine de pays européens ont exprimé leur intérêt pour la mission, présentée comme complémentaire de la coalition créée par les Etats-Unis après des attaques contre des pétroliers imputées à l'Iran par Washington et ses alliés. Le Royaume-Uni a finalement rejoint la coalition américaine. Les Pays-Bas doivent envoyer une frégate et un hélicoptère dans le Golfe à partir de février. Un navire de guerre danois prendra le relais à partir de l'automne, précise-t-on au ministère français des Armées. (Sophie Louet, avec Tangi Salaün, édité par Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.