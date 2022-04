La mise en oeuvre du programme de Macron dépendra des élections législatives, observe ING

(AOF) - L'élection de Macron est avant tout un gage de continuité pour les cinq prochaines années, commente Charlotte de Montpellier, économiste d'ING. Pour l'Union européenne d'abord, où Macron entend plus que jamais renforcer son leadership et peser dans le futur débat sur les règles budgétaires, la transition énergétique et la politique internationale de l'Union. Toutefois, la mise en œuvre de son programme politique dépendra des élections législatives des 12 et 19 juin, observe l'économiste.

Ces élections détermineront si Macron pourra compter sur une majorité au parlement, ce qui lui donnerait beaucoup de liberté pour mettre en œuvre son programme, ou s'il devra évoluer avec une minorité au parlement et un premier ministre issu d'un autre groupe politique, souligne l'économiste d'ING.